Emma, ecco il video del nuovo singolo Femme Fatale

Il brano, pubblicato il 3 maggio, ha già superato il milione di ascolti su Spotify e apre la stagione estiva del tour della cantante che sarà in giro per tutta l'Italia

Una base elettropop che comincia con un piano voce ed esplode con un ritornello dal sapore squisitamente dance. Questi gli ingredienti, mescolati in maniera sapiente dalla sua energica voce, di Femme Fatale, il nuovo singolo di Emma. Il brano, il cui video è ora disponibile su YouTube, apre la stagione estiva della cantante salentina che partirà per un lungo tour in diverse parti d’Italia.