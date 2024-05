Amici, Holden annuncia il tour: le date dei concerti

In autunno il cantante e produttore si esibirà a Firenze, Perugia, Bari, Napoli, Roma, Roncade, Bologna, Torino e Milano

A poche ore dalla finale della ventitreesima edizione di Amici che ha incoronato Sarah , Holden ha annunciato il tour che lo porterà in giro per l’Italia. Da Firenze a Milano, ecco tutte le tappe della tournée.

Sabato 18 maggio Maria De Filippi ha condotto la finale di Amici . Il pubblico ha eletto Sarah vincitrice del circuito del canto e di tutto il programma nella finale contro la ballerina Marisol. Tra i finalisti anche Holden, classificatosi al terzo posto nella categoria canto. Nel corso della serata il giovane artista si è esibito con il singolo Randagi tratto dal suo nuovo EP Joseph in uscita venerdì 24 maggio.

Successivamente alla finale, il cantante ha annunciato la tournée che lo vedrà protagonista in giro per l’Italia. Il 13 novembre Holden darà il via al tour dal palco del Viper Theatre di Firenze facendo poi tappa a Perugia, Bari, Napoli, Roma, Roncade, Bologna, Torino e infine a Milano con una doppia data il 28 e il 29 novembre ai Magazzini Generali.

Ecco le date della tournée:

13 novembre: Firenze, Viper Theatre

14 novembre: Perugia, Afterlife

16 novembre: Bari, Demodé Club

17 novembre: Napoli, Duel Club

19 novembre: Roma, Largo Venue

20 novembre: Roma, Largo Venue

23 novembre: Roncade, New Age Club

24 novembre: Bologna, Locomotiv Club

26 novembre: Torino, Hiroshima Mon Amour

28 novembre: Milano, Magazzini Generali

29 novembre: Milano, Magazzini Generali