The Rainbow Tribe: tutto può accadere… basta crederci

Nel film in onda sabato 16 novembre alle 21 su Sky Cinema Family, un uomo malato di cancro va a lavorare nel campo estivo dove andava da giovane e, grazie all’incontro con dei ragazzini turbolenti, riesce ad affrontare i propri problemi con maggiore serenità.

Sabato 16 novembre appuntamento per tutta la famiglia con il divertente e allo stesso tempo commovente The Rainbow Tribe – Tutto può accadere, film in prima visione su Sky Cinema Family (canale 304).

Protagonista del film è David James Elliott, qui nei panni di Morgan Roberts, un uomo di mezza età che scopre di essere malato di cancro e, per trovare un po’ di serenità lontano dalle fatiche di tutti i giorni, decide di andare a lavorare come tutor nel campo estivo dove passava le vacanze da ragazzino.

Qui fa la sua conoscenza con un gruppo di ragazzini a dir poco turbolenti, che però non si limitano a rendergli la vita difficile. Grazie a questi nuovi amici, Morgan scoprirà infatti il modo di affrontare i suoi problemi con nuove energie.

The Rainbow Family è un piccolo gioiellino che, dietro le apparenze scanzonate, nasconde in realtà un messaggio profondo, sulla necessità di guardare alle nostre indaffarate vite con occhi diversi, per ristabilire le vere priorità.