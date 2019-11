Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 26 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 26 novembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Outcast – L’ultimo templare, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Nick Powell. Un film con Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu, Andy On, Anoja Dias Bolt, Ron Smoorenburg. Ambientato nella Cina del XII secolo, due guerrieri crociati difendono il legittimo erede al trono imperiale dal perfido fratello maggiore. Un action movie, opera prima alla regia dello stuntman Nick Powell.

Goldeneye, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film di spionaggio del 1995 per la regia di Martin Campbell, con Pierce Brosnan, Famke Janssen, Sean Bean, Izabella Scorupco. L’agente 007 James Bond, tradito da un ex collega e amico, deve sfidare un’organizzazione di criminali altamente informatizzati dalla nuova Russia. I malfattori si sono impadroniti di un’arma di potenza micidiale, il Goldeneye. Un cult del cinema di spionaggio.

Codice d’emergenza, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film d’azione del 2015 per la regia di Amariah Olson e Oblin Olson, con Ving Rhames, Luke Goss, Mischa Barton, Michael Paré, Riley Bundick. La figlia di un’operatrice del 911 e di un poliziotto viene rapita. Per liberarla, i genitori saranno costretti a sottostare ai pazzeschi ordini dei criminali che la tengono in ostaggio. Un film adrenalinico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Novecento – Atto I, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Bernardo Bertolucci. Un film con Gérard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster, Sterling Hayden, José Quaglio. Atto I: in una fattoria dell'Emilia crescono insieme Olmo, figlio di contadini, e Alfredo, erede del padrone, nati nello stesso giorno del 1900. Dopo i primi scioperi nei campi e la guerra 1915-18, il fascismo agrario dà una mano ai padroni. I due giovani si sposano. Primo atto dell’opera di Bertolucci, tra i suoi migliori film.

Io e lei, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Maria Sole Tognazzi, con Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Fausto Maria Sciarappa, Domenico Diele, Ennio Fantastichini. Marina e Federica sono una coppia stabile che convive da 5 anni. Marina è un'ex attrice e un'imprenditrice di successo che ha sempre saputo di essere lesbica, ma che per esigenze di lavoro ha aspettato qualche tempo a fare outing. Federica è architetto, è stata sposata, ha un figlio ormai adulto, e dopo il divorzio si è innamorata di Marina, la sua prima relazione omosessuale. Ma non si considera lesbica e non gradisce che la sua convivenza diventi di dominio pubblico. Quando Federica si imbatte in una figura del proprio passato il rapporto fra le due donne si incrina e vengono alla luce tutte le loro fragilità. Un tema delicato affrontato senza cadere negli stereotipi.

Cosa dirà la gente, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Iram Haq, con Sheeba Chaddha, Phet Mahathongdy, Adil Hussain, Lalit Parimoo. Nisha ha sedici anni e una doppia vita. In famiglia è una perfetta figlia di pachistani, fuori casa è una normale ragazza norvegese. Quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo, i genitori e il fratello si organizzano per portarla, contro la sua volontà, in Pakistan per affidarla a una zia. In un Paese che non ha mai conosciuto Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre. Un’intensa storia di emancipazione femminile.

Se la strada potesse parlare, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano per la regia di Barry Jenkins, con Kiki Layne, Stephan James, Teyonah Parris, Regina King. Tish, giovane donna di Harlem, si innamora di Fonny. La loro relazione sembra andare per il verso giusto fino al giorno in cui Fonny viene arrestato con l’accusa di aver violentato una donna. Incinta, Tish intraprenderà una dura corsa contro il tempo per provare l’innocenza del suo amato prima che il figlio venga al mondo. Un capolavoro da non perdere.

American History X, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Tony Kaye. Un film con Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo, Elliott Gould, Fairuza Balk, Ethan Suplee. Derek è un giovane ragazzo uscito di carcere dopo aver ucciso due ladri neri. Al tempo dell’arresto era il leader di un gruppo paranazista, al quale negli anni si è avvicinato anche il suo fratellino Danny. Questi però si rende rapidamente conto di come il carcere abbia cambiato Derek. In cella ha avuto modo di riflettere, comprendendo come l’odio e la violenza razzista non abbiano senso d’esistere. Uno dei film più iconici degli anni ‘90, tra i più importanti della carriera di Edward Norton.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Black Beauty – Una storia di coraggio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un nuovo adattamento cinematografico del romanzo del 1877, su Sky Cinema Family va in onda “Black Beauty – Una storia di coraggio” per la regia di Daniel Zirilli con Luke Perry. La quindicenne Audrey, amante degli animali, fa volontariato in un rifugio. Un giorno, si ritrova al cospetto di uno stallone nero, maltrattato dal suo ex proprietario, ferito e a rischio di soppressione. Tra Black Beauty e Audrey sboccia un intenso legame e la ragazza chiede al padre James di poterlo tenere con loro. Un film che piacerà agli amanti degli animali.

First strike, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Stanley Tong, con Jackie Chan e Jackson Lou. Un agente di Hong Kong ha l'incarico di rintracciare una testata nucleare finita in cattive mani. Jackie Chan riesce nella missione alla sua maniera, con le arti marziali. Per gli appassionati del genere.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’altra sporca ultima meta, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Peter Segal. Un film con Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds, Nelly, Michael Irvin, Walter Williamson. Un ex giocatore di football, dopo esser stato arrestato per guida in stato di ubriachezza, si ritrova alla guida di una squadra di detenuti che dovrà sfidare il team delle guardie carcerarie. Burt Reynolds e Adam Sandler nel remake in salsa comica di un classico del genere carcerario.

La signora in rosso, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Deliziosa commedia americana del 1984 per la regia di Gene Wilder, con lui come protagonista insieme a Kelly LeBrock, Charles Grodin, Joseph Bologna. Teddy è un impiegato pubblicitario di San Francisco che rimane affascinato da una notevole ragazza vestita di rosso che, ironia della sorte, incontra anche nel suo stesso ufficio. Le telefona senza rendersi conto di star parlando con una collega di lavoro a cui non è sentimentalmente interessato, dando il via ad una serie di esilaranti equivoci che vi strapperanno un sorriso. Il film ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globe per il suo tema musicale, “I Just Called to Say I Love You”, brano scritto e interpretato da Stevie Wonder.

L’agenzia dei bugiardi, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana per la regia di Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini. Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo fanno parte di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è "Meglio una bella bugia che una brutta verità". Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all'agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Un film esilarante, da non perdere.

Indovina chi viene a Natale?, ore 21:15 Premium Cinema +24

Commedia italiana del 2013 per la regia di Fausto Brizzi, con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Cristiana Capotondi e Angela Finocchiaro. In una famiglia allargata, una coppia attende per le feste di Natale l'arrivo della figlia e del misterioso fidanzato che non hanno mai visto. Nel frattempo, un uomo vede i figli della compagna per la prima volta ma questi faranno di tutto per cacciarlo da casa. Una vedova inconsolabile e un fratellastro irrisolto contribuiranno con la loro parte a portare disastri, equivoci e risate, prima dell'immancabile lieto fine.

Sesso e potere, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Barry Levinson, con Willie Nelson, Andrea Martin, Kirsten Dunst, William H. Macy, John Michael Higgins. Due agenti segreti devono deviare l'attenzione dell'opinione pubblica da uno scandalo sessuale in cui è coinvolto il presidente degli USA. Una commedia che fa riflettere sulla forza del potere nell’informazione.

Notte prima degli esami - Oggi, ore 20:55 Comedy Central

Fausto Brizzi firma la regia di “Notte prima degli esami - Oggi”, commedia del 2006 con Franco Interlenghi, Roberto Ciufoli, Riccardo Rossi, Paola Onofri, Giorgio Faletti. Per Luca Molinari c’è una nuova notte da far passare prima dell’esame di maturità. È l’estate del 2006: Le Vibrazioni hanno preso il posto di Raf, l’iPod quello del walkman, la nazionale di Lippi quella di Vicini. Luca è innamorato di Azzurra, una fanciulla estroversa ed emancipata che sogna di diventare biologa marina lontano da Roma. Nella Capitale, dove Luca vive coi genitori e i suoi inseparabili amici Alice, Massi, Simona e Riccardo, fervono i preparativi per la finale dei mondiali di calcio. In quel clima di attesa sportiva, si incrociano i flirt. Gli adulti intorno a loro fanno falli da espulsione, ma poi Fabio Grosso segna il rigore e tutti diventiamo, almeno un po’, campioni del mondo. Un nostalgico ritorno alla “Notte prima degli esami”.

Film horror da vedere stasera in TV

The boy, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di William Brent Bell. Un film con Lauren Cohan, Rupert Evans, Jim Norton, Diana Hardcastle, Ben Robson, James Russell. In un isolato villaggio inglese Greta viene assunta da una coppia di anziani genitori per fare da babysitter al loro figlio di otto anni, Brahams. Ben presto Greta scoprirà che quel ragazzo altri non è che una bambola a grandezza naturale che i signori Heelshire trattano come un bambino vero. Tutto comincia ad incupirsi quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte dalla coppia e una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convincono che è circondata da un mistero terrificante. Horror con Lauren Cohan (Maggie di "The walking dead").

