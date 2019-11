Tutti i film di James Bond di Pierce Brosnan

di Massimo Vallorani

Sguardo da seduttore, eleganza da vendere e una classe infinita. Pierce Brosnan è stato (e lo è ancora) questo e molto altro. Un grande attore che rimarrà nell'immaginario collettivo e cinematografico soprattutto per i suoi 4 film in cui ha interpreto magistralmente James Bond (dal 1995 al 2002). È un Bond, il suo, tirato a lucido.



Dopo i tentennamenti del suo predecessore Timothy Dalton, Brosnan riesce nell'impresa di riattualizzare il personaggio nato dalla penna leggendaria di Ian Fleming, ricreando sullo schermo una sintesi perfetta tra il meglio della fisicità di Sean Connery e l’humour di Roger Moore.

Si può tranquillamente dire, comunque, che Pierce Brosnan era destinato a diventare uno 007 già nel lontano 1986 subito dopo l’abbandono di Roger Moore, ma così non fu a causa di un contratto che lo legava alla serie TV Mai dire si (1982 – 1987).



Lo divenne soltanto nel 1995 interpretando Goldeneye, pellicola di grande successo e soprattutto apprezzatissima della critica, che giudica il Bond di Brosnan "più sensibile, più vulnerabile, più psicologicamente completo" rispetto a quelli precedenti. Brosnan torna nella parte di Bond nel 1997 con Il domani non muore mai e nel 1999 con Il mondo non basta, riscuotendo di fatto lo stesso successo. Nel 2002 l'attore appare per la sua quarta ed ultima volta nei panni dell'agente segreto in La morte può attendere, film che, sebbene riceva recensioni contrastanti dalla critica, sbanca al botteghino, battendo tutti i precedenti film di Bond in termini di incasso mondiale.



Per la cronaca Pierce Brosnan nel 2003 fu insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero britannico conferitogli dalla Regina Elisabetta II per il suo eccezionale contributo all'industria cinematografica britannica e per aver aggiunto, nelle sue interpretazioni di James Bond, stile e glamour all'immagine della Gran Bretagna nel mondo.

Ecco video e trame dei 4 film interpretati da Pierce Brosnan:

Goldeneye (1995)

Bond ha un nuovo e pericoloso nemico da affrontare nella sua missione più recente. Aiutato dalla malavita russa, il suo infido nemico ha rubato un elicottero top-secret a la letale arma spaziale "Goldeneye" con cui intende distruggere il mondo occidentale. Solo la spia più famosa al mondo può impedire la catastrofe in questo incredibile corsa mozzafiato.

Il domani non muore mai (1997)



Dopo aver portato a termine una missione in Pakistan e Afghanistan per identificare un gruppo di tecno-terroristi, James Bond fa ritorno in patria per indagare sulla scomparsa della fregata Devonshire. Entra in scena il magnate dell’informazione Elliott Carver, sospettato di voler innescare una guerra fra Europa e Cina per poter lucrare sui diritti di sfruttamento delle news a conflitto aperto. Ci vuole Bond per risolvere il caso e salvare il mondo.

Il mondo non basta (1999)

 

Spettacolare avventura con l'irresistibile Pierce Brosnan che veste per la terza volta i panni di James Bond. Affiancato dal Premio Oscar Judy Dench, 007 viene incaricato di scoprire l'assassino di un petroliere e proteggere la figlia, la stupenda Sophie Marceau, dalle minacce dal terrorista Robert Carlyle. La ragazza si trova al centro di un intrigo internazionale destinato a sovvertire l'ordine economico mondiale, un diabolico complotto che solo Bond può' sventare. Breve apparizione di Maria Grazia Cucinotta che scompare dopo i titoli di testa.

La morte può attendere (2002)

 

Ultimo film nei panni di Bond per Brosnan qui in missione segreta nella Corea del Nord. Tradito da una spia, viene fatto prigioniero e torturato in carcere fino a quando i Servizi Segreti organizzano uno scambio di ostaggi. Bond, accusato di aver rivelato informazioni segrete sotto tortura, perde la licenza di 007. Inizia così una spietata caccia al traditore e al feroce Zao che insieme al magnate dei diamanti Richard Graves ha messo a punto una nuova potentissima arma. Le tracce dei criminali porteranno James Bond e Jinx, interpretata da una seducente agente americana sotto copertura, interpretata da Halle Berry, da Hong Kong a cuba, da Londra all'Islanda.