007: James Bond è su Sky Cinema Collection

Ambienti antichissimi che hanno imprigionato antichi fossili, scalinate che degradano sulla strada panoramica dei rioni Sassi, sistemi di raccolta delle acque che scorrono sotto le abitazioni tufacee fino a raggiungere le suggestive gole del torrente Gravina e da qui il Parco rupestre, tra masserie, cisterne, cave di pietra e tufo, dove l'uomo ha segnato il passaggio di varie civiltà: è questo lo scenario di una Matera che ha fatto da sfondo al 25° episodio della saga di James Bond, dal titolo No Time to Die e interpretato, ancora una volta. da Daniel Craig.

In attesa di vederle il film nei cinema (a partire dall’aprile 2020), torna da venerdì 1 a sabato 30 novembre Sky Cinema 007, un intero canale in esclusiva dedicato a James Bond, la spia più famosa del mondo nata dalla penna di Ian Fleming, con una programmazione dedicata con la qualità dell’alta definizione.

Sarà quindi possibile rivedere tutta la saga completa degli 007 interpretata dai suoi mitici protagonisti: SEAN CONNERY (tra i quali Licenza di uccidere, Missione Goldfinger, Si vive solo due volte), GEORGE LAZENBY (Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà), ROGER MOORE (come Vivi e lascia morire, L’uomo dalla pistola d’oro, La spia che mi amava, Octopussy: Operazione Piovra), TIMOTHY DALTON (007 - Zona pericolo, 007 - Vendetta privata), PIERCE BROSNAN (come Goldeneye e Il domani non muore mai) e DANIEL CRAIG (Casino Royale del 2006, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre). Oltre ai 24 film ufficiali, prodotti dalla MGM, la lista è arricchita anche dalla presenza di altri film di 007 non appartenenti alla serie ufficiale: James Bond - Casino Royale del 1967, Mai dire mai del 1983 e il pilota della serie Climax, prima incarnazione in celluloide di 007, Casino Royale (Climax) del 1954. Su Sky Cinema 007, inoltre, lo spettatore può trovare speciali, documentari e materiali extra di approfondimento. Si avvia il canale con una maratona di tutti i film da venerdì 1 a domenica 3 novembre, inoltre sono da non perdere in programmazione: James Bond story dal lunedì al sabato alle 14.00 circa con titoli in ordine cronologico e le maratone nei weekend dedicate a Sean Connery (sabato. 9 e domenica 10 nov.), Peter Brosnan (sabato 16 novembre.) e Daniel Craig (domenica. 17 novembre.), Roger Moore (sabato 23 e domenica. 24 novembre.) e Timothy Dalton (sab. 30 novembre).

Inoltre, è disponibile su Sky On Demand e su Sky Go una ricca collezione dedicata. E per chi volesse vedere i film con i sottotitoli, è possibile scegliere se visualizzarli in italiano o in lingua originale.