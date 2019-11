Il 21 novembre 2019 arriva in sala Light of my Life, il nuovo film di Casey Affleck, che ha finalmente realizzato il progetto di una vita. Nel corso degli ultimi anni ha costantemente lavorato alla scrittura di questa sceneggiatura, fino a portarla in sala. Si tratta del suo secondo film da regista, che lo vede anche come protagonista e produttore. Ormai da tempo Casey ha avuto modo di farsi conoscere per le proprie doti. Nessuno osa più considerarlo “il fratello di Ben Affleck”. Nel 2017 ha vinto un Premio Oscar per Manchester by the sea, uscendo una volta per tutte dall’ombra del celebre fratello. Un’operazione non riuscita a tutti i fratelli di Hollywood.

Fratelli a Hollywood, tra ombre e successi

Un chiaro esempio di fratelli con differenti fortune a Hollywood è dato dagli Hemsworth. Tutti conoscono Chris Hemsworth, il Thor della Marvel, presente in molte altre pellicole, da Rush a Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, entrambi per la regia di Ron Howard, fino a 7 sconosciuti a El Royale e Men in Black: International. Un attore come i suoi fratelli, con Liam (il più piccolo) che ha pienamente seguito le sue orme. A lanciarlo definitivamente nel mondo del cinema è la saga di Hunger Games, per poi recitare in film come Independence Day – Rigenerazione e Non è romantico?. I più giovani lo conoscono anche per la sua complessa relazione con Miley Cyrus, dalla quale ha recentemente divorziato. Meno noto è il più grande dei tre, Luke, inserito in un divertente cameo in Thor: Ragnarok, nel quale interpreta una versione teatrale di Thor. Ad oggi il suo ruolo più importante è in Westworld – Dove tutto è concesso, celebre serie TV della HBO.

Altro tris di fratelli è quello dei Wilson. Owen è senza dubbio il più famoso dei tre, protagonista di pellicole comiche come Zoolander e Starsky & Hutch, ma anche di titoli di altro genere come Grand Budapest Hotel, Midnight in Paris e Wonder. Lunga anche la lista di film cui ha preso parte suo fratello minore Luke, che ha lavorato a tre pellicole di Wes Anderson, recitando spesso con suo fratello Owen. Di certo non dirà nulla a molti il nome di Andrew Wilson, il più grande dei tre fratelli. Recita dal 1993 ma, ad oggi, ha ottenuto soltanto ruoli minori, dal poliziotto di quartiere al receptionist.

Grandi occhioni e aria spesso sbadata nei ruoli che porta sul piccolo e grande schermo. Zooey Deschanel è adorata dai suoi fan, che sapranno di certo che Emily Deschanel è sua sorella. Quattro anni le dividono, con due carriere del tutto differenti. Al cinema Zooey ha recitato in film come Guida galattica per autostoppisti, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e (500) giorni insieme, per poi recitare come protagonista nella serie comedy New Girl. È possibile vederla anche in un episodio di Bones, serie TV che ha reso celebre la sorella. Emily è infatti un volto particolarmente noto in tv, piuttosto che al cinema, dove ha recitato in Spider-Man 2, Boogeyman – L’uomo nero e Glory Road, tra gli altri.

Una lista particolarmente lunga, da Julia Roberts ed Eric Roberts ai fratelli Cusack, John, Joan e la meno nota Ann. Quando si parla di fratelli di Hollywood però è impossibile non citare i Baldwin, con Alec che è la vera stella di famiglia, affiancato da William e Stephen, che hanno avuto i loro momenti, senza però mai brillare di luce propria. Spazio infine a James Franco e suo fratello Dave. Anche in questo caso si evidenzia la difficile lotta di uno dei due per riuscire a venir fuori dall’ombra dell’altro. James è attore, regista e artista a tutto tondo. Dave sta però riuscendo a farsi strada, trovando spazio come co-protagonista nei due capitolo di Now You See Me, con Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg e Mark Ruffalo. Suo fratello James lo ha voluto per The Disaster Artist e sarà infine in 6 Underground di Michael Bay.