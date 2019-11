Giovedì 21 novembre esce nelle sale Light of My Life, film su un padre che deve difendere la figlia in un mondo post-apocalittico. La pellicola potrebbe entrare nella lista dei migliori film con Casey Affleck: da Ocean’s Eleven a Manchester by the Sea, ecco gli altri.

Casey Affleck: non chiamatelo "fratello di…"

Per molti anni è stato il “fratello di Ben Affleck”, anche perché, senza dubbio, è stato grazie all’aiuto di Ben e dell’amico Matt Damon se è riuscito a farsi notare. Ma nel tempo Casey Affleck è riuscito a dimostrare di non essere affatto un raccomandato, bensì un interprete (e anche regista) di talento. A coronamento di questa sua ascesa, è arrivato nel 2017 il premio Oscar come Miglior attore protagonista per Manchester by the Sea.

Da giovedì 21 novembre rivedremo Casey nelle sale in Light of My Life, film apocalittico (che lo vede impegnato anche nelle vesti di regista) in cui un padre deve proteggere la figlia in un mondo in cui un virus ha sterminato quasi tutte le donne, rendendo gli uomini dei bruti fuori controllo.

La pellicola, così come l’interpretazione di Affleck, sta già facendo parlare, per cui non è da escludere che possa rientrare nella classifica dei migliori film con Casey Affleck: da Ocean’s Eleven al già citato Manchester by the Sea, ecco gli altri, riportati in ordine cronologico di uscita.

I migliori film di Casey Affleck

Good Will Hunting

Anno: 1997

Genere: drammatico

Regia: Gus van Sant

Cast: Casey Affleck, Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams, Minnie Driver

Certo, nel film scritto dal fratello Ben e da Matt Damon, che per inciso si sono aggiudicati con il loro lavoro un Oscar per la Migliore sceneggiatura originale, Casey Affleck ha un ruolo secondario. Ma la pellicola di Gus van Sant, che lo aveva fatto esordire due anni prima in Da morire, consente comunque all’attore di mettersi in luce di fronte alla platea internazionale. La storia è quella di un ragazzo geniale che, grazie all’aiuto di un illuminato professore specializzato in psicologia, ha l’occasione di tirarsi fuori dal quartiere depresso in cui è cresciuto.

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco

Anno: 2001

Genere: azione

Regia: Steven Soderbergh

Cast: Casey Affleck, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts

Nello spettacolare heist movie di Soderbergh, remake del cult Colpo grosso, Casey riesce a ritagliarsi il suo spazio al fianco di superdivi come George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Nel team allstar di rapinatori creato da Danny Ocean per organizzare un furto ai danni di una serie di casino di Las Vegas, Affleck è Virgil Malloy.

Ocean’s Twelve

Anno: 2004

Genere: azione

Regia: Steven Soderbergh

Cast: Casey Affleck, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel

A tre anni di distanza, la gang di Ocean torna a svaligiare i box office. A smuovere la banda dalle “ferie d’oro” in cui si trova dopo la rapina ai danni dei tre casinò sopracitati, è il loro proprietario Terry Benedict, che ne rintraccia i componenti e pretende la restituzione del maltolto. Peccato che una parte del bottino sia già andata bruciata. E così, per saldare il debito, gli undici di Ocean decidono di organizzare un colpo grosso in Europa.

L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

Anno: 2007

Genere: western

Regia: Andrew Dominic

Cast: Casey Affleck, Brad Pitt

Tra i migliori film di Casey Affleck non può certo mancare quello che gli è valso la prima nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, in questo caso come Migliore attore non protagonista. Nel film di Andrew Dominik, arricchito dalla meravigliosa colonna sonora firmata da Nick Cave e dal suo fidato collaboratore Warren Elis, interpreta il membro della banda di Jesse James passato alla storia per aver ucciso a tradimento il famoso fuorilegge.

Gone Baby Gone

Anno: 2007

Genere: thriller

Regia: Ben Affleck

Cast: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, Amy Ryan

Diretto dal fratello Ben, Casey Affleck interpreta Patrick Kenzie, investigatore privato che si ritrova a indagare assieme alla socia e fidanzata Angie Gennario (Michelle Monaghan) sulla scomparsa di una bambina di quattro anni. Procedendo nelle ricerche, i due entreranno in contatto con un mondo sordido e corrotto.

Joaquin Phoenix – Io sono qui

Anno: 2010

Genere: mockumentary

Regia: Casey Affleck

Cast: Casey Affleck, Joaquin Phoenix, Sean Combs, Mos Def, Ben Stiller

L’esordio alla regia di Casey Affleck è di quelli che lasciano il segno, quantomeno per la sua originalità: questo finto documentario segue infatti la vita dell’attore Joaquin Phoenix, di recente acclamatissimo per la sua interpretazione in Joker (leggi la recensione), dopo l’annuncio di voler abbandonare il cinema per intraprendere la carriera di musicista hip hop. Durante le riprese del film, Phoenix è rimasto in personaggio anche al di fuori del set.

Senza santi in paradiso

Anno: 2013

Genere: drammatico

Regia: David Lowery

Cast: Casey Affleck, Rooney Mara, Ben Foster, Keith Carradine, Rami Malek

Casey Affleck e Rooney Mara interpretano Rob e Ruth, due fuorilegge che, negli anni ’70, vengono arrestati dopo una sparatoria in cui rimane ferito un poliziotto. Lui si prende la colpa e sconta la pena, mentre lei, incinta, rimane libera. Uscito di prigione, Rob cerca in tutti i modi di rintracciare moglie e figlia.

Manchester by the Sea

Anno: 2016

Genere: drammatico

Regia:

Cast: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges



Il film della conferma, che vale a Casey Affleck un premio Oscar e un Golden Globe come Miglior attore protagonista, assieme a una carrellata di altri premi. Qui l’attore è Lee Chandler, uomo distrutto dalla morte delle proprie figlie, di cui si sente responsabile, che si trova a doversi prendere cura del nipote dopo il decesso improvviso di proprio fratello.

Storia di un fantasma

Anno: 2017

Genere: drammatico

Regia: David Lowery

Cast: Casey Affleck, Rooney Mara

Dopo Senza santi in paradiso, Lowery richiama a sé la coppia Affleck-Mara, per quella che è l’ultima pellicola dell’elenco dei migliori film di Casey Affleck. Questi è C, un uomo che, dopo la morte, si ritrova a osservare lo svolgersi della vita senza di lui, avvolto in un classico lenzuolo bianco da fantasma.