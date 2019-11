Tutti i fidanzati e le fidanzate di Miley Cyrus

Tutte le storie d'amore di Miley Cyrus

Nick Jonas (2006/2007)

Miley Cyrus e Nick Jonas erano dei ragazzini quando hanno iniziato a frequentarsi nel giugno del 2006. Galeotte furono le loro conoscenze in comune a Disney Channel: è così che si sono conosciuti. La rottura risale al mese di dicembre del 2007, ma, considerando che erano dei teenager, si può affermare che hanno avuto una storia piuttosto lunga (un anno e mezzo in "anni da teenager" è come tre anni in "anni da adulto"!). Stando ad alcune dichiarazioni di Joe e Kevin Jonas, per Nick fu un colpo di fulmine in piena regola. D'altronde, il primo amore non si scorda mai!

Justin Gaston (2008/2009)

Miley ha frequentato il cantante e attore Justin Gaston prima di incontrare quello che poi addirittura sarebbe diventato suo marito. All'epoca lei aveva solo 15 anni, cinque meno di lui. Ma come si sono conosciuti Miley e Justin? A un programma co-condotto dal padre di lei, Billy Ray Cyrus.

Liam Hensworth (2009/2013)

La storia d'amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth inizia nel 2009, quando i due si conoscono sul set del film The Last Song. Nel mese di agosto, a riprese concluse, vengono immortalati intenti a scambiarsi un bacio all'aeroporto di Nashville, ma la conferma ufficiale arriva solo a marzo del 2010, quando si presentano insieme sul red carpet di un evento relativo agli Oscar. Verso la fine di quello stesso anno c'è una mini-rottura, ma poi i due tornano insieme. Si lasciano però di nuovo a novembre. Anche in questo caso non dura, e l'anno dopo, ad aprile, vengono paparazzati ancora insieme. Nel 2012, Liam fa LA DOMANDA, e sul profilo Instagram di Miley ecco che compare un anello con un diamante da 3.5 carati. Ma a marzo del 2013, ecco un'altra rottura. Miley e Liam tornano insieme, ma poi, a settembre, l'addio è definitivo.

Kellan Lutz (dicembre 2013)

Chiodo scaccia chiodo? A quanto pare sì, quantomeno per Miley, che dopo la fine della tormentata love story con Liam pensa bene di iniziare a frequentare l'attore Kellan Lutz...che è un amico del suo ex! Addirittura, pare che i due siano andati insieme in vacanza alle Bahamas. La loro love story, però, ha avuto vita breve, anzi, brevissima!

Jared Leto (febbraio 2014)

Fuori Kellan, dentro Jared. Ebbene sì, a quanto pare Miley avrebbe frequentato, anche se per poco, l'attore e rockstar Jared Leto dopo aver rotto con Lutz. Anche in questo caso, però, niente di serio o di troppo impegnativo.

Mike Will Made-It (giugno 2014)

Siamo sempre nel territorio dei "rumors", e secondo i rumors Miley nel 2014 avrebbe frequentato il produttore musicale Mke Will Made-It (il cui vero nome è Michael Len Williams II). I due si sarebbero conosciuti in occasione della produzione dell'album Bangerz. Lui, però, ha negato tutto. Su questa liason resterà per sempre (!!) un velo di mistero, e a noi comuni mortali non rimarrà altro da fare che tentare di andare avanti con le nostre misere esistenze.

Patrick Schwarzenegger (novembre 2014)

La frequentazione con il figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver è stata breve, ma almeno "certificata" da alcune uscite pubbliche, tra cui una durante una partita di football presso il college di Patrick. Anche in questo caso, però, non dura, e i due si lasciano a marzo del 2015. Forse a causa di un tradimento da parte di lui, a quanto pare beccato insieme a un'altra in Messico? Anche in questo caso, forse non sapremo mai la verità, ma dobbiamo imparare a convivere con questo senso di incertezza, specialmente quando si tratta della vita amorosa di Miley Cyrus.

Stella Maxwell (estate del 2015)

La modella di Victoria's Secret ha rivelato di aver conosciuto Miley attraverso alcuni amici in comune via Instagram. Le due si sono frequentate per qualche mese prima di essere "pizzicate" mentre si baciavano durante una pausa dalle riprese di un video a Los Angeles. Il 15 giugno del 2015 Stella e Miley vanno insieme a Disneyland, ma il mese successivo Miley, durante un'intervista, dichiara di essere single e pansessuale. E di essere ancora vicina a Liam...

Liam Hemsworth (2016/2019)

Sei mesi dopo quell'intervista, Miley vola in Australia e viene paparazzata insieme a Liam. A maggio, lui conferma che sono di nuovo una coppia. A ottobre del 2016 sono ufficialmente fidanzati, ma il matrimonio arriva a due anni di distanza, precisamente a dicembre del 2018. Otto mesi dopo, però, la favola si spezza quando Miley viene fotografata in atteggiamenti decisamente intimi con la ex moglie di Brody Jenner, Kaitlynn Carter. Questa volta è game over. Liam conferma la rottura via Instagram e fa i suoi migliori auguri all'ormai ex. Il mese successivo i due divorziano ufficialmente a causa di "differenze inconciliabili", ma la loro separazione è consensuale e senza traumi o litigi al vetriolo.

Kaitlynn Carter (agosto/settembre 2019)

Kaitlynn e Miley sono state avvistante insieme in barca in Italia esattamente il giorno in cui Miley ha confermato la rottura con Liam. Tornate a Los Angeles, hanno continuato a frequentarsi fino a settembre del 2019, per poi lasciarsi verso la fine del mese. Ma niente paura: sono rimaste amiche. Ora possiamo dormire sonni tranquilli.

Cody Simpson (ottobre 2019/oggi)

Pochissimo tempo dopo la rottura con Kaitlynn, Miley viene avvistata insieme al cantante australiano Cody Simpson, per cui aveva una cotta nel 2012. I sogni son desideri, e a volte diventano anche realtà. La loro storia diventa seria nel giro di qualche settimana, e in occasione di Halloween i due vengono beccati insieme a una festa travestiti da Billy Idol e Perri Lister (una coppia storica). Su Instagram, intanto, sono fioccate decine e decine di selfie, lui addirittura le ha dedicato una poesia e una canzone, e non dimentichiamoci che sono anche andati a tatuarsi insieme. Durerà? Si accettano scommesse!