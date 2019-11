Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 3 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 3 novembre, in TV su Sky. Thriller, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky.

Film thriller da vedere stasera in TV

Widows – Eredità criminale, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Thriller di Steve McQueen (“12 anni schiavo”), con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell, Liam Neeson. Nella moderna Chicago, teatro di agitazioni e tumulti, quattro donne con nulla in comune decidono di dare una svolta alle loro esistenze. Prendendo in mano le redini dei propri destini, progettano di portare a termine il colpo criminale per cui i loro mariti hanno perso la vita. McQueen ha avuto a sua disposizione un vero e proprio dream team composto da alcuni dei più capaci interpreti di Hollywood.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Being Flynn, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Paul Weitz. Un film con Robert De Niro, Julianne Moore, Paul Dano, Olivia Thirlby, Dale Dickey, Lili Taylor. Un giovane lavora in vari ricoveri per i senzatetto a Boston, dove spesso incontra il suo brillante ma tormentato padre. Robert De Niro, poeta senzatetto, e Paul Dano in un film sul rapporto genitori-figli.

Donnie Brasco, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Mike Newell, film del 1997 con Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Anne Heche. Joe Pistone è un agente dell'FBI che riesce a entrare in contatto con Lefty, mafioso di seconda schiera. Lefty insegna all'infiltrato tutte le regole, si fida di lui, gli si affeziona. Mettendo a rischio la propria reputazione, Lefty garantisce per Donnie e lo fa affiliare alla mafia. Nel momento in cui Donnie si avvicina ai vertici del comando di Cosa Nostra capisce non solo di attraversare la linea di demarcazione tra legalità e crimine, ma soprattutto di firmare la condanna a morte per Lefty. Un classico del genere, che guarda al fenomeno della mafia americana. Avvincente gangster movie.

The Imitation Game, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2014 diretto da Morten Tyldum. Protagonista è Benedict Cumberbatch nei panni del matematico e crittoanalista Alan Turing, mentre Keira Knightley ricopre il ruolo della giovane matematica Joan Clarke. Grazie alle sue geniali capacità, Alan Turing determinò la vittoria degli alleati contro Hitler durante la II guerra mondiale. La pellicola è stata candidata a otto Premi Oscar, aggiudicandosi la statuetta come miglior sceneggiatura non originale.

Una folle passione, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film drammatico del 2014 diretto da Susanne Bier, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, David Dencik, Rhys Ifans, Ana Ularu, Toby Jones. Serena è sposata con il ricco industriale George Pemberton. È una donna ambiziosa e piena si sé, ma in seguito a un incidente perde la possibilità di avere figli. Dopo aver scoperto che il marito ha già un figlio con un’altra ragazza, decide di scatenare la sua rabbia sulla famiglia allargata e di ingaggiare un sicario per uccidere il bambino. Bradley Cooper e Jennifer Lawrence in un infuocato melodramma.

Peterloo, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018 diretto da Mike Leigh, con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst, Rachel Finnegan. La pellicola narra le vicende del massacro di Peterloo del 1819, cioè la sanguinosa repressione operata da reparti dell'esercito nei confronti di una grande manifestazione popolare organizzata a Manchester. Dramma storico diretto da Mike Leigh.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Spectre – 007, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Il secondo “Bond” per la regia di Sam Mendes. Un film con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista. Un misterioso messaggio proveniente dal passato, mette James Bond sul sentiero per scoprire Spectre, una pericolosa organizzazione criminale. Un film spettacolare, vincitore di un Premio Oscar e un Golden Globe.

Inferno di cristallo, ore 21:00 Sky Cinema Action

“Inferno di cristallo”, nonostante il titolo, non è il remake dell’omonimo film del 1974 rifatto poi nel 1988 come “Trappola di cristallo”. La pellicola in questione, diretta da Eric Summer, ha come protagonista Claire Forlani nei panni di una donna che deve salvare i propri figli dall’incendio divampato in un grattacielo. Un action-movie adrenalinico che vi terrà incollati alla sedia mentre fate il tifo per la protagonista.

300: l'alba di un impero, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film d’azione del 2014 diretto da Noam Murro, con Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Luke Roberts, Ashraf Barhom, Andrew Pleavin. Temistocle torna per contrastare la massiccia invasione da parte delle forze persiane, guidate da Serse, l'uomo trasformato in dio, e da Artemisia, vendicativa comandante della marina persiana. Tratto dal romanzo a fumetti di Frank Miller "Xerxes".

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Echo il mio amico delfino, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film diretto da Philip Marlatt, con Axle McCoy, Tyler Jade Nixon, Travis McCoy, DeVaughn Gow, LaVaughan Hamilton, Alexis Louder. Luke ha 10 anni e una passione per il mare. Dopo la morte della madre, però, non è più riuscito a mettere piede in acqua. Il padre, cercando di riavvicinarlo alla sua passione, organizza una vacanza alle Bahamas, dove Luke incontrerà il delfino Echo: un amico da proteggere e da salvare. Un film da guardare insieme a tutta la famiglia.

Godzilla, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film di Roland Emmerich, con Jean Reno, Matthew Broderick, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn. Un peschereccio giapponese viene urtato da un misterioso ostacolo vagante nel mare e cade a picco. L’unico superstite è il cuoco di bordo che, ricoverato in ospedale, non fa che ripetere la parola "Gojira". Dopo la distruzione di un villaggio di pescatori a Panama, si rinvengono le impronte di un gigantesco rettile, Godzilla. Il mostro viene dal mare ed è generato dalla mutazione del DNA di un rettile esposto alle radiazioni di un test atomico. Remake del classico giapponese, anche se con poco ritmo, riesce ad appassionare lo spettatore.

Film commedia da vedere stasera in TV

Come la prima volta, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Todd Louiso. Un film con Melanie Lynskey, Christopher Abbott, Blythe Danner, John Rubinstein, Sara Chase, Daniel Eric Gold. Amy Minsky sta passando il periodo peggiore della propria vita. Divorziata, senza figli e demoralizzata, deve tornare a vivere a casa dei genitori all'età di 35 anni e si innamora presto di un attore molto più giovane di lei. Una storia d’amore non convenzionale, con cui Todd Louiso dimostra quanto siano curativi i sentimenti, anche quelli che sbocciano dopo un matrimonio finito male.

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di Denis Rabaglia, con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo, Roberto Ciufoli. Il professore di astrofisica Enzo Stefanelli soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola durante una notte di pioggia. Il ragazzo, che è un killer di professione, decide di dimostrare la sua riconoscenza a Enzo proponendogli di uccidere chi il professore considera il suo peggior nemico. Enzo all’inizio si ritrae, ma poi inizia a guardarsi attorno e le cose cambiano. “Un nemico che ti vuole bene” è una black comedy che riesce a far divertire, con venature di giallo.

17 again – Ritorno al liceo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2009 per la regia di Burr Steers, con Zac Efron, Leslie Man, Thomas Lennon, Matthew Perry, Tyler Steelman, Allison Miller, Sterling Knight. Mike è un quarantenne la cui vita va a rotoli: si è separato dalla moglie, la carriera non decolla e suo figlio lo considera un perdente… E dire che quando aveva 17 anni era un vincente, nonché una promessa della pallacanestro. Mentre si crogiola nei dubbi, si ritrova improvvisamente giovane: una seconda chance per mettere in ordine ciò che non va nella sua vita. Una teen comedy.

40 anni vergine, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Judd Apatow. Un film con Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Leslie Mann. Andy Stitzer ha 40 anni e non ha ancora fatto sesso. Quando i suoi amici lo scoprono, decidono di aiutarlo ad avere la sua "prima volta". Una commedia leggera e divertente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Teen titans go! Il film, ore 21:15 Premium Cinema

Film d'animazione del 2018 diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail. Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film - tutti tranne i Teen Titans! Ma il loro leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione. Adattamento cinematografico dell'omonima serie animata, a sua volta ispirata al fumetto della DC Comics.

