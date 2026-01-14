Morta Lina Bernardi, volto di Vivere e CentroVetrine

Lina Bernardi , attrice di teatro, cinema e televisione, nota soprattutto per il ruolo di Sophie Rousseau nella soap opera CentoVetrine e della professoressa Costantini nella soap opera Vivere, è morta il 13 gennaio all’età di 87 anni dopo una lunga malattia . La famiglia ha condiviso la notizia. Inoltre, la sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha ricordato su Instagram l’attrice: “Non ha interrotto il profondo legame con la sua città. Il teatro è stato il fulcro della sua carriera, insieme all’impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali. Latina oggi perde una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità. Ai figli Eleonora e Manuel, ai familiari tutti, giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione e dell’intera città”.

Nata a Latina nel 1938, negli anni Settanta Lina Bernardi aveva iniziato la carriera teatrale ed era poi approdata sia al cinema, dove aveva recitato con importanti registi italiani come Pupi Avati, Silvio Soldini (Pane e tulipani), Gabriele Muccino (L’ultimo bacio), Matteo Garrone e Sergio Castellitto, sia alla televisione, in fiction di successo sia sulla Rai, sia su Mediaset. Si è inoltre dedicata all’insegnamento della dizione e della recitazione e alle letture poetiche, consolidando la sua reputazione di interprete versatile.

LE SOAP OPERA

Le soap opera sono una tipologia di dramma concepita negli anni Trenta per la radio e, successivamente, diventata un genere televisivo con la nascita della televisione. Il termine deriva sia dal tipo di prodotti pubblicizzati nelle prime produzioni negli Stati Uniti, cioè detersivi e saponi di aziende che si rivolgevano principalmente al pubblico femminile, sia dalla fascia oraria di trasmissione dei prodotti, il primo pomeriggio, quando le casalinghe erano solite lavare i piatti guardando la televisione. Con il tempo, le soap opera sono diventate un prodotto per famiglie. Si caratterizzano per il forte intreccio sentimentale e i risvolti drammatici tra i personaggi. Girate soprattutto in interni, sono strutturate in un’unica storia suddivisa in un ampio numero di puntate ricche di primi piani e basate sui dialoghi. Nelle soap opera statunitensi come Beautiful, attori e attrici hanno inoltre interpretato i personaggi anche per decenni. Nelle soap opera italiane come CentroVetrine, invece, gli attori e le attrici sono stati protagonisti di un maggior numero di ricambi. In relazione alle soap opera che l’attrice Lina Bernardi ha interpretato, CentoVetrine è andata in onda dal 2001 al 2016 ed era ambientata in un immaginario omonimo centro commerciale vicino a Torino, fondato da Ettore Ferri, il proprietario che aveva avviato l’attività con i soldi rubati alla defunta moglie. La serie raccontava le storie d’amore e di passione, i tradimenti, le vendette, le lotte per il potere e gli scontri dinastici dei personaggi legati al centro commerciale. La soap opera Vivere, invece, era andata in onda dal 1999 al 2008 e raccontava gli intrecci delle vicende di alcune famiglie di Como: i Bonelli, i Gherardi, i Falcon/De Carolis, i Canale/Leoni, i Moretti/Monteleone/Sarpi, i Blasi, i Draghi e i Ponti. Entrambe avevano ottenuto un grande successo e avevano conquistato gli spettatori.