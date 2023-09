È morta Ketty Roselli, l'attrice aveva 51 anni

Una lunga carriera in teatro e in tv, al fianco di grandi attori e registi come Gigi Proietti, Enrico Brignano, Massimo Piparo. Aveva fatto parte del cast di Centovetrine. Era malata da tempo

È morta all'età di 51 anni, a Roma, l'attrice e ballerina Ketty Roselli, era malata da tempo. L'annuncio è stato dato attraverso il suo profilo Facebook: "Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava - si legge nel post - Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro".

Funerali con rito buddista I funerali dell'attrice si terranno con cerimonia buddista al Teatro Marconi, luned' 2 ottobre alle 11. A ricordarla con un messaggio su Instagram anche il collega e regista Massimiliano Bruno: "Addio Ketty Roselli, ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare".

LA CARRIERA Nata a Torino, Roselli ha partecipato a diversi programmi tv come Luna Park, Carramba che sorpresa, Per tutta la vita, Ma il cielo è sempre blu. Si è dedicata al teatro e al musical, lavorando nell'opera rock Jesus Christ Superstar, La Febbre del sabato sera per la regia di Massimo Piparo. Ha lavorato in Grease con la regia di Saverio Marconi, Chorus Line di Franco Miseria, Serata d'onore insieme a Gigi Proietti, Sweet Charity. Fra le altre partecipazioni ricordiamo Buonasera ancora insieme a Gigi Proietti, Plaza Swite con Corrado Tedeschi, Madonna Giulia per la regia di Federico Caramadre Ronconi e L'altro lato del letto al fianco di Vittoria Belvedere.