Programmi TV da non perdere stasera, domenica 3 novembre

Programmi TV in onda stasera

Mix & Match, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Su Sky Uno continuano le repliche di “Mix & Match”, il programma condotto da Lodovica Comello con Simone Marchetti. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

I am a killer - Nel braccio della morte, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation rivediamo un altro episodio di “I am a killer - Nel braccio della morte”, la serie che racconta la storia dei detenuti condannati a morte per omicidio capitale. In questa puntata, parla l’assassino dei tre membri della famiglia di Deandra Buchanan, avvenuto il 7 novembre 2000.

Obiettivo Tutankhamon, ore 21:15 Sky Arte

La storia di un eroe della fotografia: Harry Burton, colui che scattò le prime immagini dello scavo di Tutankhamon. Riesploriamo le incredibili location, inclusa la spettacolare tomba del faraone.

Giochi da matti, ore 21:00 Blaze

Lancio delle uova, corsa con mogli sulle spalle, tuffi in acque putride, zucche che diventano canoe, lancio di sassi e tanto altro ancora. La nuova produzione originale firmata Blaze ci trasporta in alcune delle più incredibili gare del pianeta. Attore, atleta e mattatore delle bizzarre Olimpiadi di Blaze è Matteo Nicoletta, che prende personalmente parte a ogni sfida.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

In questa puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Glasgow, dove visitano un wrestler che accusa un forte dolore al naso, un magazziniere reduce da un cancro all'intestino e un ex poliziotto con un prepuzio stretto.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

Gli animali fanno cose incredibili, sono dotati di superpoteri. Ma come riescono a fare tutto ciò? E perché hanno sviluppato determinate capacità? La serie indaga su questi misteri.

Il ponte di Genova: cronologia di un disastro, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi dettagliata del crollo del Ponte Morandi, descritto dal punto di vista dei testimoni diretti. Gli esperti esaminano le dinamiche che hanno provocato il disastro.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Nuove prove suggeriscono che gli Anelli di Saturno si siano sviluppati durante l'epoca dei dinosauri. Come e perché si sono formati così tardi rispetto al pianeta?

Nord Corea: le follie di Kim, ore 21:00 History

Analizziamo la storia del paese definito il regno eremita, guidato dal leader supremo Kim Jong-Un. In pochi conoscono il crudele mondo all'interno del Paese.

Wild Hawaii: le isole di fuoco, ore 21:10 Nat Geo Wild

Dalle enormi onde che arrivano sulle coste alla lava che fuoriesce senza sosta dai vulcani, scopriamo il lato più selvaggio delle Hawaii.

Serie TV in onda stasera

Caterina la grande, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo i primi due episodi di “Caterina la grande”, la miniserie con il premio Oscar Helen Mirren nei panni dell’imperatrice più longeva di Russia, Caterina II. Scritta da Nigel Williams, la serie è diretta dal pluripremiato regista Philip Martin.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi dell’undicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Extravergine, ore 21:00 Fox life

Su Fox life due episodi di “Extravergine”, la nuova serie comica con protagonista la simpatica Lodovica Comello. La serie racconta la vita di Dafne, una ventinovenne che scrive per una rivista on line ma non è per niente soddisfatta della sua vita. In più, alla sua età è ancora vergine.

Criminal Minds, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo la terza stagione di “Criminal Minds”, la serie che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Last man standing, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, due episodi della settima stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Supergirl, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20:50 DeA kids

Su DeA Kids altri episodi di “Oggy e i maledetti scarafaggi”. Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby-Doo! Abracadabra-doo, ore 21:00 Boomerang

Un nuovissimo caso da risolvere per Scooby-Doo e la sua gang. Quando una scuola per maghi viene minacciata da strane creature e forze malvagie, c’è solo una cosa da dire: Abracadabra-Doo!

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

