Kiefer Sutherland arrestato per aggressione. Già rilasciato

L'attore Kiefer Sutherland, star della serie cult 24 e figlio di Donald Sutherland, è stato arrestato lunedì 12 gennaio con l'accusa di aggressione a un autista di un servizio di ride-sharing. L'intervento della polizia di Los Angeles è arrivato a seguito di una chiamata arrivata da Hollywood poco dopo la mezzanotte. L'attore è già stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50 mila dollari e dovrà camparire davanti al giudice il 2 febbraio.

Il comunicato della polizia

"L'indagine ha stabilito che Kiefer Sutherland è salito a bordo di un veicolo di ride-sharing, ha aggredito fisicamente l'autista e ha rivolto minacce di morte alla vittima", ha dichiarato la polizia in un comunicato. I rappresentanti di Sutherland non hanno risposto alle richieste di commento dell'Afp. Secondo quanto riportato dalla poliza, l'autista non ha riportato ferite che richiedessero cure mediche.