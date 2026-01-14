Offerte Sky
Kiefer Sutherland arrestato per aggressione. Già rilasciato

Spettacolo
©Getty

L'attore, celebre soprattutto per il ruolo dell'agente antiterrorismo Jack Bauer nella serie tv 24, è accusato di aver aggredito un autista di un servizio di ride-sharing a Hollywood. Ha pagato 50 mila dollari di cauzione  dovrà comparire davanti al giudice il 2 febbraio

L'attore Kiefer Sutherland, star della serie cult 24 e figlio di Donald Sutherland, è stato arrestato lunedì 12 gennaio con l'accusa di aggressione a un autista di un servizio di ride-sharing. L'intervento della polizia di Los Angeles è arrivato a seguito di una chiamata arrivata da Hollywood poco dopo la mezzanotte. L'attore è già stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50 mila dollari e dovrà camparire davanti al giudice il 2 febbraio.

Il comunicato della polizia

"L'indagine ha stabilito che Kiefer Sutherland è salito a bordo di un veicolo di ride-sharing, ha aggredito fisicamente l'autista e ha rivolto minacce di morte alla vittima", ha dichiarato la polizia in un comunicato. I rappresentanti di Sutherland non hanno risposto alle richieste di commento dell'Afp. Secondo quanto riportato dalla poliza, l'autista non ha riportato ferite che richiedessero cure mediche.

La carriera di Sutherland

Prima del ruolo del protagonista Jack Bauer, agente antiterrorismo di 24, Sutherland aveva recitato da giovane in film come Ragazzi perduti (1987), Stand by Me - Ricordo di un'estate (1986) e I tre moschettieri (1993). 

