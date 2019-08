Lunedì 12 agosto alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione per l’appuntamento di Lunedì première arriva Un nemico che ti vuole bene , la commedia venata di thriller con Diego Abatantuono e Antonio Folletto. Un professore salva la vita a un killer e come ricompensa riceve la più assurda: può decidere di fargli fare fuori chi vuole

A nemico che fugge, ponti d’oro. D’accordo, ma a killer che si salva invece?

Se questo dubbio vi attanaglia, potrete risolverlo definitivamente guardando Un nemico che ti vuole bene, in prima visione lunedì 12 agosto alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno per l’appuntamento Lunedì première.

Diretto da Denis Rabaglia e con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo e Roberto Ciufoli, questa commedia venata di toni del genere giallo e thriller non vi lascerà scampo.

I protagonisti sono Diego Abatantuono e Antonio Folletto (I bastardi di Pizzofalcone) che interpretano rispettivamente il professore di astrofisica Enzo Stefanelli e un killer.

In una notte di pioggia il professor Stefanelli soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola, senza ancora sapere che si tratta di uno spietato killer.

Dato che gli ha salvato la vita, il ragazzo è in debito con lui. Ed essendo un killer di professione si offrirà di uccidere gratuitamente il peggior nemico di Enzo.

Il professore inizialmente rifiuta categoricamente, non sospettando minimamente di avere nemici né tantomeno nemici tali da meritarsi la morte. Ma pian piano in lui si insinuano dubbi, domande e progressivamente le sue idee cambieranno radicalmente.

Una pellicola che fa ridere e al contempo pensare.

E se capitasse a noi? Come ci comporteremmo? Tutto ciò che fa sorgere dubbi e ci mette in discussione con noi stessi ci fa crescere. Quindi non perdete l’appuntamento con la crescita: Un nemico che ti vuole bene vi proietterà nuova luce inedita su voi stessi.

Non perdetelo in prima visione lunedì 12 agosto alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno per l’appuntamento Lunedì première.