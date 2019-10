Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 1 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 1 ottobre, in TV su Sky. Fantascienza, biografici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Upgrade, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film australiano del 2018 per la regia di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Christopher Kirby. Grey è un tecnofobo che vive in un futuro distopico in cui i computer controllano quasi tutto. Un giorno rimane paralizzato durante una rapina in cui perde la vita sua moglie: quando un tecnologo miliardario gli offre la possibilità di sottoporsi a una cura per guarire dalla paralisi, Gray Accetta e si ritrova alle prese con Stem, microchip che gli viene impiantato nella testa. Insieme, Grey e Stem macchinano una grande vendetta. Un action movie fantascientifico.

Ultimatum alla Terra, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film di fantascienza del 2008 diretto da Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, John Cleese, Jon Hamm, Kathy Bates. Una scienziata di talento e affermata nel suo lavoro si imbatte nell’alieno Klaatu che, dopo aver viaggiato per tutto l’universo, arriva sulla Terra per avvertire gli uomini di un’imminente crisi globale. Remake del film omonimo diretto da Robert Wise, per gli amanti dei film apocalittici.

Film biografici da vedere stasera in TV

Le stelle non si spengono a Liverpool, ore 21:15 Sky Cinema Due

“Le stelle non si spengono a Liverpool” è un film del 2017 diretto da Paul McGuigan, con Annette Bening e Jamie Bell. Il racconto della reale storia d’amore fra il giovane attore britannico Peter Turner e l'attrice premio Oscar Gloria Grahame. Il film è tratto dall'omonimo libro di memorie di Peter Turner.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Vampiretto, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2017 per la regia di Richard Claus e Karsten Kiilerich. “Vampiretto” è basato sulla saga letteraria omonima firmata dalla scrittrice tedesca Angela Sommer-Bodenburg ed è il secondo adattamento cinematografico dopo “Il mio amico vampiro”. Rudolph Sackville è un vampiretto che vive in Transilvania, apparentemente indisturbato. Ma il perfido Rookery, cacciatore di vampiri, è in agguato e riesce a fare prigioniera quasi tutta la sua famiglia. Il coraggio e la volontà di superare le differenze in un film d’animazione delicato e divertente.

Dragon trainer – Il mondo nascosto, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“Dragon Trainer - Il mondo nascosto”, diretto da Dean DeBlois, è il terzo capitolo dell’epopea fantastica nata dalla penna di Cressida Cowell. Hiccup e Sdentato hanno fatto carriera e comandano rispettivamente uomini e draghi in maniera equilibrata per assicurare una convivenza serena. Ma tutto cambia quando lo spietato Grimmel il Grifagno decide di attuare un piano diabolico. Un appuntamento di lunedì première da non perdere, soprattutto se siete amanti di storie fantastiche, avventure mirabolanti, draghi e lotta estenuante tra bene e male.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Brick Mansions, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Camille Delamarre. Un film con Paul Walker, David Belle, Rza, Gouchy Boy, Catalina Denis, Robert Maillet. A Detroit un complesso popolare e dominato dalla malavita viene isolato dal resto della città. Il sindaco dice che è per proteggere gli altri cittadini, in realtà dentro le case di mattoni della zona ribattezzata “brick mansions” il crimine decuplica e si rafforza. La polizia manderà dentro uno dei suoi uomini sotto copertura, assieme ad un carcerato che conosce l'area, per disinnescare una bomba prima che esploda. Un action movie essenziale e rapidissimo, con poche variazioni rispetto all’originale francese “Banlieue 13”.

Tango & cash, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 1989, diretto da Andrei Konchalovsky, con Brion James, Kurt Russell, Jack Palance, Sylvester Stallone, Michael J. Pollard. Due poliziotti di carattere opposto e completamente diversi tra loro fanno coppia per bloccare un criminale della droga. Un film avvincente, per i fan di Stallone e dei film ricchi d’azione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Awake – Anestesia cosciente, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Joby Harold. Un film con Hayden Christensen, Jessica Alba, Terrence Howard, Lena Olin, Christopher McDonald. Durante un intervento Clay si ritrova in uno stato di consapevolezza anestetica. Per sfuggire al dolore fisico percorrerà i meandri della sua mente andando incontro ad altrettanto dolorose scoperte. Un film a metà tra l’analisi psicologica e la metafisica.

Sulle ali delle aquile, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2006 per la regia di Stephen Shin, con Joseph Fiennes e Shawn Dou. Le drammatiche vicissitudini dell'atleta scozzese Eric Liddell dopo la vittoria alle Olimpiadi del 1924. Il film racconta come, dopo quel trionfo, Eric Liddel abbia abbandonato lo sport per dedicarsi alla fede, partendo come missionario assieme alla moglie e ai figli per diffondere i valori cristiani in Cina, dove peraltro era nato da genitori missionari protestanti. Sequel non ufficiale di “Momenti di gloria”.

Ben is back, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Peter Hedges. Un film con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee. Un ragazzo lascia la comunità di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova. Una toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges.

Unbroken, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Angelina Jolie. Un film con Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Finn Wittrock, Jai Courtney. Louis Zamperini è un campione di mezzofondo americano. Figlio di italiani immigrati e corridore olimpico alle Olimpiadi di Berlino del 1936, viene reclutato nell'Aviazione come bombardiere. Nel 1942, durante una missione di recupero sull'Oceano Pacifico, il suo B-24 precipita, dimezzando il suo equipaggio. Sopravvissuto insieme a due commilitoni, Zamperini resiste in mare per quarantasette giorni, cibandosi di pesce crudo e schivando i colpi delle mitragliatrici aeree giapponesi. Secondo film da regista per Angelina Jolie, racconta una storia vera in maniera cruda ed emozionante.

Film commedia da vedere stasera in TV

La rivincita delle bionde, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Robert Luketic, con Reese Witherspoon, Luke Wilson, Matthew Davis, Raquel Welch, Linda Cardellini. Film tratto dal romanzo di Amanda Brown, avvocatessa bionda che ha scritto la storia da lei vissuta in prima persona. Gli stereotipi sulle “bionde” superficiali, frivole e incostanti verranno sovvertiti con brillantezza. Una commedia sull’arrivismo, contro i luoghi comuni.

F.B.I. – Due agenti impossibili, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film diretto e interpretato da Kad Merad, con Oliver Baroux. La storia dell’agente Douglas Riper: lo sceriffo di Borsnville gli chiede il suo aiuto per il furto della bara di Pamela Rose. Ritornare sui luoghi del passato dà l’occasione a Douglas di riallacciare i rapporti con l’ex compagno di squadra Richard Bullit, un tempo suo amico prima che una sfortunata storia di donne ne separasse le strade. Un'indagine che si rivelerà una trappola ordita. Una commedia esilarante e divertente che prende spunto dal filone demenziale americano tipo "Pallottola Spuntata", ma in salsa tipicamente francese.

Masterminds - I geni della truffa, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Jared Hess “Masterminds – I geni della truffa”, con Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Zach Galifianakis, Ken Marino. Per conquistare una ragazza, l'autista di un furgone blindato accetta di derubare la propria compagnia. Storia di una delle più grosse rapine della storia americana, raccontata nel libro di Jeff Diamant "Heist!”.

Ride – Ricomincio da me, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Helen Hunt. Un film con Brenton Thwaites, Robert Knepper, Helen Hunt, Luke Wilson, Leonor Varela, Callum Keith Rennie. Editore del The New Yorker, Jackie decide di seguire il figlio trasferitosi in California per fare surf e trovare se stesso. Alla fine, però, sarà proprio Jackie quella spinta a fare un cambiamento epocale sulla scoperta di se stessa. Una commedia sulla rinascita personale.

Fantozzi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Luciano Salce. Un film del 1975 con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Giuseppe Anatrelli, Liù Bosisio. Il ragionier Ugo Fantozzi, perennemente inseguito dalla mala sorte, cerca di sopravvivere alla vita di impiegato per una grande azienda. Imperdibile film sul personaggio più noto di Paolo Villaggio.

