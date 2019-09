Catastrofi globali, calamità climatiche, minacciosi alieni e devastanti intelligenze artificiali si scatenano da lunedì 23 a lunedì 30 settembre su Sky Cinema Collection. Sono previsti oltre 20 film in cui la razza umana lotta per la sopravvivenza Per una serata all’insegna dell’adrenalina e delle forte emozioni, ecco quali sono i migliori film apocalittici da ri-vedere. L'appuntamento dè da sabato 28 settembre a giovedì 3 ottobre.

L'apocalisse è su Sky Cinema Collection

Catastrofi globali, calamità climatiche, minacciosi alieni e devastanti intelligenze artificiali si scatenano da sabato 28 settembre a gioved' 3 ottobre su Sky Cinema Collection. Sono previsti oltre 20 film in cui la razza umana lotta per la sopravvivenza, tra questi: lo spettacolare THE DAY AFTER TOMORROW - L'ALBA DEL GIORNO DOPO di Roland Emmerich, con Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal alle prese con una devastante tempesta che minaccia l’estinzione dell’umanità; l’action catastrofico HURRICANE - ALLERTA URAGANO dove un violentissimo tornato fa da sfondo al colpo pianificato da un gruppo di rapinatori; il fanta-action WORLD INVASION con Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez in cui il corpo dei Marines è chiamato a difendere la città di Los Angeles da un nemico sconosciuto; BATTLESHIP con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson in cui le navali americane e giapponesi si trovano a combattere un’epica battaglia nell’oceano Pacifico per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene; il film firmato Steven Spielberg LA GUERRA DEI MONDI con Tom Cruise che combatte tenacemente per difendere la sua famiglia durante una violenta invasione aliena; il remake di un classico della fantascienza ULTIMATUM ALLA TERRA con Keanu Reeves e Jennifer Connelly in cui un alieno sbarca a New York per consegnare un messaggio agli umani e salvarli dalla crisi del pianeta; milioni di persone svaniscono dalla Terra senza apparente motivo nell’action, con Nicolas Cage che cerca di chiarire il mistero, LEFT BEHIND - LA PROFEZIA; il kolossal di fantascienza diretto da Roland Emmerich e interpretato da Matthew Broderick e Jean Reno, GODZILLA, in cui un enorme rettile, generato da test nucleari, semina terrore a New York; lo spettacolare film catastrofico basato sulle profezie Maya, 2012 con John Cusack, Amanda Peet e Woody Harrelson alle prese con l’imminente apocalisse; il terzo capitolo della saga di fantascienza TERMINATOR 3 - LE MACCHINE RIBELLI dove Arnold Schwarzenegger deve proteggere John Connor da un cyborg implacabile dalle fattezze femminili; l’action SKYSCRAPER dove il veterano di guerra Dwayne Johnson deve cercare gli autori dell’incendio che ha avvolto un avveniristico grattacielo e salvare i propri cari; il dramma apocalittico THESE FINAL HOURS - 12 ORE ALLA FINE in cui il destino di un ragazzo si incrocia con quello di una bambina minacciata dai pedofili, mentre l'impatto di un asteroide è imminente. Disponibile on demand nella collezione APOCALYPSE



Ecco quali sono i migliori, capaci di tenere lo spettatore incollato allo schermo.

“La guerra dei mondi”

Titolo originale “War of the Worlds”, “La guerra dei mondi” è un film di Steven Spielberg con Tom Cruise, Dakota Fanning e Justin Chatwin. Remake dell'omonimo lungometraggio di Byron Haskin del 1953, basato sul romanzo “La guerra dei mondi” del 1897, racconta la storia di un operaio portuale del New Jersey divorziato e coi figli in custodia per il fine settimana. All’improvviso, una nube enorme oscura il cielo e - tra tempeste di fulmini e gigantesche crepe nel terreno - fuoriesce dal sottosuolo una macchina aliena che incenerisce chiunque trovi sul suo cammino. Riuscirà Ray a salvare i suoi figli e anche l’ex moglie (che non ha mai smesso di amare)?

“The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo”

Diretto da Roland Emmerich, “The Day After Tomorrow” ha per protagonisti Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum. Durante una spedizione, il paleoclimatologo Jack Hall, insieme ai colleghi Frank Harris e Jason Evans, assiste al distacco di una porzione immensa di banchisa dall'Antartide. Un fenomeno, questo, che porterebbe - secondo i suoi calcoli - ad una nuova glaciazione. Nessuno gli crede, e lui continua a vivere la sua complicata vita privata, fino a quando non iniziano ad accadere strani fenomeni: cala la temperatura degli oceani, New York viene devastata da piogge torrenziali e Los Angeles distrutta da un terremoto. Chi riuscirà a sopravvivere?

“Gli ultimi giorni - Los ùltimos dìas”

Film spagnolo diretto da David e Alex Pastor, “Gli ultimi giorni” narra la storia di Marc, tecnico informatico, e della fidanzata Julia. Mentre il ragazzo sta studiando un nuovo programma per l’azienda per cui lavora, la Terra viene colpita da una misteriosa epidemia, ribattezzata “il Panico”. È un’agorafobia spinta ai massimi livelli, che uccide chiunque esca da uno spazio chiuso: così, Marc sarà costretto a immergersi nel sottosuolo e nelle fogne per raggiungere i suoi cari senza essere ucciso.

“Hurricane - Allerta uragano”

Film del 2018 diretto da Rob Cohen, “Hurricane - Allerta uragano” è ambientato nell’Alabama del 1992. Will, meteorologo del Governo, è impegnato a studiare Tammy: un uragano che promette d’essere il più violento nella storia degli Stati Uniti. Gli abitanti cominciano ad evacuare la zona mentre Will, con suo fratello Breeze e l’Agente del Tesoro Casey, si trovano a fronteggiare la furia della tempesta e - insieme - una banda di rapinatori che vuole approfittare dell'imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo: una rapina da 600 milioni di dollari alla Zecca dello Stato.

“World Invasion”

Titolo originale “Battle: Los Angeles”, “World Invasion” (con Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez) racconta la storia del sergente Michael Nantz, ormai fuori servizio. Tuttavia, una pioggia di meteoriti - in realtà bombe lanciate dagli alieni sulla Terra - lo costringe a tornare in azione, agli ordini del giovane tenente Martinez. Il loro compito? Evacuare un gruppo di civili rimasti intrappolati dagli alieni invasori e portarli in salvo.

“Battleship”

Diretto da Peter Berg, con Alexander Skarsgård e Liam Neeson, “Battleship” è ispirato al celebre gioco da tavolo della Hasbro. Le flotte internazionali della marina militare, riunite nel Pacifico per la consueta esercitazione annuale, si ritrovano a combattere contro un devastante attacco alieno, in mezzo al mare e sulle isole Hawaii. A provare a salvare il pianeta ci penserà il comandante Alex Hopper a bordo della nave da guerra John Paul Jones.

“Ultimatum alla Terra”

Remake dell'omonimo film di fantascienza del 1951, “Ultimatum alla Terra” vede Keanu Reeves nei panni di un extraterrestre. Una sfera misteriosa atterra a Central Park e l’alieno che ne esce viene colpito dal proiettile sparato da un militare: è Klaatu, e il suo compito è quello di avvertire la Terra di un'imminente crisi globale. Ignorato dalle autorità, decide di dare una dimostrazione di forza insieme a Gort, il suo mastodontico automa. Sarà una mamma a farlo desistere dal suo distruttivo intento.

“Left Behind - La profezia”

Film del 2014 con protagonista Nicholas Cage, “Left Behind - La profezia” è il remake del film “Prima dell'apocalisse” del 2000 e l'adattamento cinematografico del romanzo “Gli esclusi”. La storia è quella di Chloe, che torna a casa dal papà pilota Rayford per fargli una sorpresa: tuttavia questi, nel giorno del suo compleanno,sceglie di lavorare per stare accanto alla hostess con cui ha un flirt. Mentre sono a bordo dell’aereo, milioni di persone scompaiono all’improvviso senza lasciare alcuna traccia: scompaiono anche Raymie, fratello di Chloe, e la mamma. Messasi in contatto col padre, la ragazza capirà che si è verificato il Rapimento della Chiesa descritto nella Bibbia: tutte le persone scomparse sono infatti credenti o bambini.

“Godzilla”

Storia originale incentrata sulla figura di Godzilla, celebre kaijū del cinema giapponese, l’omonimo film racconta il primo avvistamento della creatura preistorica, che il mondo tenta invano di uccidere al punto che - le varie nazioni - creano l’associazione M.O.N.A.R.C.H. con lo scopo di tenerla sotto controllo e nasconderla al mondo. Tuttavia, Godzilla non è solo: due mostri d’origine aliena, ribattezzati M.U.T.O., vengono trovati ancora vivi. E quando uno di loro causa un terremoto che porta al crollo di una centrale nucleare alle porte di Tokyo, il mondo è costretto a intervenire.

“2012”

Ispirato alla profezie Maya, “2012” racconta di un centro di ricerca indiano che - nel 2009 - rileva un'improvvisa variazione dell'emissione dei neutrini solari e il conseguente surriscaldamento del nucleo terrestre. Lo strano fenomeno viene studiato dallo scienziato Adrian Helmsley, il quale viene però intimato di mantenere il segreto. Tre anni dopo, ecco che iniziano a comparire gigantesche crepe sul terreno, i laghi si prosciugano e strani fenomeni si abbattono sulla Terra. La fine del mondo sarà davvero vicina?

“Terminator 3 - Le macchine ribelli”

Terzo capitolo della saga di Terminator dopo l'omonimo film del 1984 e “Terminator 2 - Il giorno del giudizio”, “Terminator 3 - Le macchine ribelli” ha ancora per protagonista Arnold Schwarzenegger che - perseguitato dagli incubi e con la sua vita da senzatetto - si trova a combattere contro un nuovo modello di Terminator dalle sembianze femminili, chiamato T-X e deciso ad uccidere i futuri luogotenenti della Resistenza.

“Skyscraper”

Film del 2018 con protagonista Dwayne Johnson, “Skyscraper” racconta la storia di Will Sawyer, ex agente dell’FBI con una gamba robotica che - insieme alla moglie e ai figli - si trasferisce ad Hong Kong per lavorare a fianco del suo migliore amico nell’ambito della sicurezza dei grattacieli. Qui trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo: costretto a fuggire, deve allo stesso tempo trovare i responsabili e salvare la sua famiglia intrappolata all'interno dell'edificio in fiamme.

“These Final Hours”

A dodici ore dall’Apocalisse che distruggerà la Terra, James sta per recarsi ad una festa che intende essere l’ultimo straordinario evento prima della fine del mondo. Si imbatte però in una bambina, che gli racconta di essere stata separata dal padre: non potendo lasciarla a nessuno, decide di portarla al party. Sarà proprio la piccola, Rose, a fargli riconsiderare tutta la sua vita: a farlo riappacificare con la madre, a fargli ritrovare la fidanzata. Mentre la tempesta di fuoco si avvicina.