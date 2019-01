Hiccup e Sdentato sono pronti per l’ultima emozionante avventura che li porterà ad affrontare una nuova sfida. Scoperte e rivelazioni attendono i protagonisti di Dragon Trainer che sono pronti a colpire il cuore con sentimenti, divertimento e tante peripezie.

Sta per calare il sipario sul fantastico mondo in cui draghi e vichinghi vivono pacificamente, Dragon Trainer - Il mondo nascosto è infatti il terzo e ultimo capitolo della saga che tra ispirazione da Le eroiche disavventure di Topicco Terribilis Totanus III della scrittrice inglese Cressida Cowell; infatti, il film segue i due precedenti lavori Dragon Trainer, uscito nel 2010, e Dragon Trainer 2, distribuito quattro anni dopo.

Il trailer e la trama

Quando tutto sembrava aver trovato un ordine, un nuovo nemico arriva a sfidare Hiccup, si tratta di Grimmel. Nel trailer vediamo il piccolo protagonista convincere il suo villaggio a unirsi nella battaglia in cui draghi e vichinghi dovranno essere alleati; sorpresa di questo capitolo è l’apparizione di una Furia Buia bianca che sembra far subito freccia nel cuore di Sdentato.

Il cast

Dragon Trainer - Il mondo nascosto, diretto da Dean DeBlois, può contare su un cast americano eccezionale di artisti che hanno prestato la voce ai principali protagonisti del film. Troviamo ad esempio Jay Baruchel per Hiccup, America Ferrara per Astrid e il premio Oscar F. Murray Abraham per il cattivo Grimmel, nel cast anche Kit Harington, Cate Blanchett e Gerard Butler.

La data di uscita

Il film verrà distribuito nelle sale italiane a partire da giovedì 31 gennaio 2019, mentre per vederlo nelle sale americane bisognerà attendere qualche settimana in più, per la precisione fino al 22 febbraio. In alcuni paesi la pellicola è stata invece già distribuita, come ad esempio in Australia e in Nuova Zelanda dove ha ottenuto degli incassi più che ottimi: ad esempio nella prima ha registrato il più alto debutto nel primo giorno di programmazione per un film d’animazione della DreamWorks con oltre un milione e mezzo di dollari.

I successi dei primi due film

I due film antecedenti Dragon Trainer - Il mondo nascosto sono stati dei veri e propri successi al botteghino in tutto il mondo. Il primo film Dragon Trainer è riuscito a incassare quasi 500 milioni di dollari ricevendo anche grandi apprezzamenti dalla critica con ben due nomination agli Oscar del 2011: miglior film d’animazione e miglior colonna sonora. Il sequel Dragon Trainer 2 ha bissato il successo, anzi ha fatto ancor meglio, arrivando a incassare oltre 620 milioni di dollari e venendo nominato anche lui agli Oscar come miglior film d’animazione.