Kit Harington e i draghi, una lunga storia d'amore. Il 31 gennaio 2019 arriverà in Italia Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto , il terzo capitolo della fortunata saga animata prodotta da Dreamworks e distribuita da Universal Pictures, e, per promuovere il film, Kit, che è tra i doppiatori della versione originale, ha preso parte a un divertente video, un provino risalente (ovviamente per finta) al 2010 in cui si mette in gioco insieme a Sdentato. Il risultato,un mash-up tra Dragon Trainer e Il Trono di Spade , è tutto da ridere: guarda il video

Signore e signori, ecco il mash-up che non sapevate di volere: quello tra Il Trono di Spade e Dragon Trainer. Kit Harington, tra i doppiatori della saga animata, per la promozione del terzo capitolo del franchise, Dragon Trainer - Il mondo nascosto (in uscita in Italia il 31 gennaio 2019), si è prestato per un video decisamente divertente: la sua audizione perduta risalente al 2010 per il ruolo di Jon Snow. A fargli da spalla - una spalla piuttosto pasticciona, se vogliamo dirla tutta! - è nientemeno che Sdentato.

Kit è tutto serio, pensieroso e meditabondo come solo Jon "tu non sai niente" Snow sa essere, è completamente calato nel suo ruolo, ci tiene tantissimo a ottenere questa parte. A scombinare le carte, e a buttare letteralmente tutto all'aria, ci pensa però il simpatico draghetto nero come la notte. Nonostante ciò, l'audizione è un successo...per Sdentato, ovviamente!

Qui sotto il video, pieno zeppo di riferimenti più o meno recenti alle passate stagioni de Il Trono di Spade, che arriverà a conclusione con l'ottavo e ultimo capitolo ad aprile del prossimo anno: