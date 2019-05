Dopo una lunga carriera da attrice, Angelina Jolie è sempre più affascinata dalla regia. Da "A Place in Time" a "Per primo hanno ucciso mio padre", sono cinque i film diretti

È una delle dive più amate di Hollywood, grazie ai tanti film di successo interpretati negli ultimi anni. In pochi però conoscono Angelina Jolie sotto le vesti di regista, un impegno che dal 2007 ha sempre di più affascinato l’attrice. Ammirata in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, ha dimostrato un talento straordinario riconosciuto da colleghi, critica e pubblico. Con la sua attenzione focalizzata sulla regia e sulla numerosa famiglia, Angelina Jolie ha detto più volte che ha intenzione di ritirarsi dalla recitazione perché in realtà non si è mai sentita a suo agio davanti a una telecamera. Sono tanti i progetti in programma e che sta sviluppando anno dopo anno. Dal 2007 ad oggi sono cinque film diretti dalla regista tra i quali spicca “Unbroken”, probabilmente la pellicola più apprezzata dalla critica. Questi i film da regista di Angelina Jolie:

A Place in Time

Nella terra del sangue e del miele

Unbroken

By the Sea

Per primo hanno ucciso mio padre

A Place in Time (2007)

Nel 2007 Angelina Jolie dirige “A Place in Time”, un documentario sperimentale che cerca di catturare la diversità della vita in tutto il mondo e la comunanza dello spirito umano. Lo stratagemma utilizzato è quello di filmare molti luoghi in tutto il mondo ma tutti nello stesso momento. Per farlo ha arruolato amici attori tra i quali Sean Astin (Argentina), Colin Farrell (Italia), Ryan Gosling (Ciad), Anne Hathaway (Cambogia), Djimon Hounsou (Los Angeles, California), Jude Law (New Orleans, LA) e Hillary Swank (New York, NY). Ogni persona è volata in una posizione unica al mondo con una videocamera mini-DV portatile. Da lì hanno filmato ciò che hanno visto intorno a loro, mentre si preparavano per il grande momento. L'11 gennaio 2005 alle 12 tutte le telecamere hanno immortalato i 27 luoghi - tra cui USA (Wisconsin, New York, Nevada, Louisiana, Sud Dakota e California), Ciad, Niger, Kosovo, Italia, Ciad, Cina, Giordania, Libano, Messico, Islanda, Antartide e altrove.

Nella terra del sangue e del miele (2011)

Il debutto ufficiale alla regia di Angelina Jolie arriva con il lungometraggio “Nella terra del sangue e del miele”. L’obiettivo è quello di ricordare al mondo gli orrori della guerra bosniaca iniziata 20 anni fa e innescare un dibattito su quello che è successo e perché. Il film descrive la storia d'amore prebellica tra un artista musulmano, Ajla, e un ufficiale di polizia serbo, Danijel, che diventa progressivamente più segnato dal conflitto. Il ruolo di protagonista maschile è interpretato da Goran Kostic, che, come Danijel, è un serbo bosniaco di Sarajevo e figlio di un ufficiale serbo anziano.

Unbroken (2014)

Nel 2014 esce “Unbroken”, film prodotto e diretto da Angelina Jolie. La pellicola è la trasposizione cinematografica del libro “Sono ancora un uomo. Una storia epica di resistenza e coraggio” scritto da Laura Hillenbrand e racconta la vera storia di Louis Zamperini. Si tratta di un campione di mezzofondo americano, figlio di italiani immigrati e corridore olimpico alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Quattro anni dopo Zamperini viene reclutato nell'Aviazione come bombardiere. Nel 1942, durante una missione di recupero sull'Oceano Pacifico, il suo B-24 precipita rovinosamente, dimezzando il suo equipaggio. Sopravvissuto insieme a due commilitoni, Zamperini resiste in mare per quarantasette giorni, cibandosi di pesce crudo e schivando i colpi delle mitragliatrici aeree giapponesi.

By the sea (2015)

Angelina Jolie produce, scrive, dirige e interpreta il film "By the sea". Con lei sul set anche Brad Pitt, all'epoca suo marito. La pellicola è ambientata a metà degli anni ’70 e racconta di un'ex ballerina depressa e di uno scrittore in crisi che si trasferiscono dall’America in una tranquilla cittadina di mare francese. Lì cercheranno di ricostruire il loro rapporto claudicante, ma l’attrazione di lei nei confronti del vicino di casa rischia di complicare le cose.

Per primo hanno ucciso mio padre (2017)

“Per primo hanno ucciso mio padre” è l’ultima pellicola diretta da Angelina Jolie. È ambientata in Cambogia, un paese con cui l’artista ha una connessione personale. Il figlio cambogiano Maddox, di 16 anni, è accreditato come produttore esecutivo. Jolie ha adattato il memoriale del 2000 dello scrittore cambogiano Loung Ung, sul fatto di crescere tra la metà e la fine degli anni '70 al tempo dei Khmer rossi che spazzò via un quarto della popolazione del paese. Sareum Srey Moch interpreta Loung, una bambina il cui padre è un poliziotto sotto il vecchio regime appoggiato dagli Stati Uniti. Quando i Khmer Rossi arrivano in un trionfo rivoluzionario, i suoi genitori terrorizzati (interpretati da Phoeung Kompheak e Sveng Socheata) si rendono conto che devono cancellare ogni accenno al fatto di essere stati i “mercenari” di un governo per il quale i nuovi arrivati ​​hanno un fanatico disprezzo.