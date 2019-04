Once Upon A Time In Hollywood: online il teaser trailer ufficiale

Un video che ha già fatto impazzire il pubblico, cosa dobbiamo aspettarci dal nono lavoro dell'iconico Quentin Tarantino? Ecco il teaser trailer ufficiale di "Once Upon A Time In Hollywood".

È uno dei film più attesi dell’anno, la voglia del pubblico di vedere il nuovo capolavoro di Quentin Tarantino è alle stelle, cosa ci riserverà la nona opera di uno dei registi più iconici della storia mondiale del cinema?

"Once Upon A Time In Hollywood": il teaser trailer ufficiale

Il teaser trailer ufficiale è stato pubblicato pochissimi minuti fa su YouTube dall’account di Sony Pictures Entertainment. Il video, dalla durata di quasi due minuti, mostra le prime spettacolari immagini di “Once Upon A Time In Hollywood” portando finalmente lo spettatore dentro quel progetto che si preannuncia uno dei più sconvolgenti e rivoluzionari dell’anno.

Il teaser trailer si apre con le immagini in bianco e nero di un’intervista a Brad Pitt e Leonardo DiCaprio che interpretano rispettivamente l’attore Rick Dalton e il suo collega e miglior amico Cliff Booth; il video prosegue con le immagini dei due attori sul set durante le riprese cinematografiche.

Dopo circa trenta secondi si ha un cambio di registro. Una scritta che annuncia il nono lavoro di Quentin Tarantino porta il pubblico nella seconda parte del trailer in cui vengono presentati i protagonisti principali tra i quali figura anche la bellissima Margot Robbie che nel film ha l'arduo compito di interpretare Sharon Tate, la promettente attrice del mondo dorato di Hollywood che uccisa dalla setta di Charles Manson.

Il teaser trailer mostra poi immagini del mondo di Hollywood degli anni ’60 tra feste, divertimento e set cinematografici. Inutile sottolineare il grande entusiasmo del pubblico, infatti in pochissimo tempo il video ha superato 270.000 visualizzazioni ottenendo numerosissimi commenti positivi da parte del pubblico che non vede l’ora di poter ammirare il nuovo lavoro di Tarantino.

"Once Upon A Time In Hollywood": i poster ufficiali

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i primi poster ufficiali di "Once Upon A Time In Hollywood". La prima locandina è stata quella condivisa da Leonardo Di Caprio sui suoi account social. La foto vede come protagonisti l’attore e Brad Pitt: il primo è intento a osservare qualcosa fuori dalla nostra visuale, mentre il secondo fissa lo spettatore negli occhi. Alle loro spalle scorgiamo un’auto d’epoca e il celebre Monte Lee di Hollywood.

Il secondo poster è stato quello pubblicato da Margot Robbie in cui l’attrice, nelle vesti di Sharon Tate, appare assorta nei suoi pensieri.