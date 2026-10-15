Mattel ha lanciato la bambola dedicata all'icona della musica, ritratta nella stagione di "Titanic", momento magico della sua incredibile carriera legato al brano "My Heart Will Go On". Negli Stati Uniti costa circa sessanta dollari Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I canali sociali Mattel sono stati presi di mira dai fan di Céline Dion appena sono state pubblicate le immagini della bambola Barbie dedicata alla cantante canadese contenute in un post condiviso col profilo dell'icona della musica globale.

"Non aspettate", recita il post. La bambola è una edizione limitata parte della linea "Barbie Signature" che include nella sua collezione pezzi che normalmente vanno a ruba, destinati a collezionisti e fan delle celebrità che vengono scelte da Mattel per trasformarsi in Barbie.

Non vi aspettate, però, una Barbie bionda: la Céline Dion di Mattel è mora e ha la chioma raccolta tutta riccioli, ovvero, ha il look che la cantante sfoggiava nei tardi anni Novanta, quando la sua voce ha raggiunto tutto il mondo sull'onda del successo planetario di Titanic, film che includeva come brano principale la canzone My Heart Will Go On, pubblicata nel 1997.

Nel 1998, il 23 marzo, quel singolo cantato da Dion vinceva l'Oscar per la Migliore Canzone, assegnato ai compositori James Horner e Will Jennings. Céline Dion lo eseguì sul palco dello Shrine Auditorium di Los Angeles, elegantissima, in abito blu notte davanti a tutta Hollywood.

Il look di quell'evento è stato scelto da Mattel per la bambola in vendita negli Stati Uniti dal 14 ottobre. Inutile dire che sta già andando a ruba.

Il look di Céline Dion agli Oscar del 1998 La storia di Céline Dion è legata in maniera indissolubile a quella del film Titanic, pellicola che il prossimo anno taglia il traguardo dei trent'anni dall'uscita al cinema.

Nel 1998 il film con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet ha iniziato la raccolta dei premi del settore cinematografico ma i tributi alla magia di una delle storie più romantiche e drammatiche di sempre sul grande schermo continuano ad arrivare, l'ultimo da Mattel Creations che ha scelto la stagione di Titanic per realizzare la prima bambola Barbie ufficiale dedicata a Céline Dion.

La bambola raffigura la cantante canadese com'era nel 1998, precisamente, col look degli Academy Awards di quell'anno.

Dion, guest star musicale della cerimonia di consegna dei premi, indossò un dress blu notte dal design lineare, col collo alto e le maniche lunghe, di Michael Kors, l'abito minimal, dava risalto alla collana col ciondolo a forma di cuore realizzato con uno zaffiro blu da 170 carati e favolosi diamanti, riproduzione dell'iconico "Cuore dell'Oceano" che Rose/Kate Winslet indossa nel film, creato dalla gioielleria londinese Asprey & Garrand. Leggi anche Céline Dion, al via il ciclo di 16 concerti a Parigi

Barbie e le icone del mondo della musica La Barbie dedicata a Céline Dion riproduce fedelmente il look degli Oscar 1998 ed è starordinaria la consueta attenzione ai dettagli, dall'acconciatura raccolta e voluminosa, alle tonalità del make-up fino al gioiello descritto in alto.

La bambola arriva in commercio adesso, alla vigilia del trentesimo anniversario di Titanic ma, soprattutto, nel mezzo della stagione di concerti che segna il ritorno alla musica dal vivo per la cantante canadese, che è mancata a lungo dalle scene per i suoi problemi di salute.

Dion sta incantando Parigi con la sua voce inconfondibile e con il suo stile sempre notevole.

Famosa tra i fan per il suo amore smisurato per la moda, Céline Dion sta sfoggiando creazioni d'Alta Moda, spesso realizzate in esclusiva per lei, anche come reinterpretazioni di abiti del suo guardaroba leggendario.

Allo stile di Céline Dion sono dedicati siti web e profili social che racchiudono i suoi look leggendari. Mattel non poteva non tenere conto di questo nel realizzare una bambola Barbie per lei.

Il look è importante nel mondo di Barbie e in quello delle celebrità. Il mese scorso è entrato a far parte dei Kenbassadors, la categoria dedicata ai soggetti maschili dell'universo di Barbie, Lenny Kravitz, una rockstar per cui lo stile conta moltissimo da sempre.

Quanto ai grandi nomi della musica, con Dion si allunga l'elenco delle star che sono state onorate con una bambola dedicata.

Nel 2026 Kylie Minogue è stata il soggetto di una seconda bambola Barbie che porta il suo nome. Prima c'erano state, tra le altre, le Barbie per Whitney Houston, Miley Cyrus, Mariah Carey (quest'ultima, in versione natalizia).

Una lista destinata a diventare sempre più lunga.