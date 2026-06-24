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Miley Cyrus, il post su Instagram: in arrivo la Barbie della cantante?

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Miley Cyrus è tra le artiste più popolari e influenti di Hollywood. Nel corso degli anni la cantante e attrice ha spaziato tra musica, recitazione e moda conquistando il pubblico e la critica

Miley Cyrus ha pubblicato un post misterioso su Instagram. La foto ritrae le gambe di una bambola sulla stella della cantante e attrice sulla celebre Hollywood Walk of Fame. L’account ufficiale di Barbie ha commentato: “Ciao Miley”. Collaborazione in arrivo?

MILEY CYRUS, il post SU INSTAGRAM

Martedì 23 giugno Miley Cyrus ha pubblicato una foto misteriosa sul suo account social che vanta più di duecento milioni di follower. L’immagine mostra le gambe di una bambola sulla stella della cantante sulla Hollywood Walk of Fame. L’account ufficiale del brand Barbie ha commentato lo scatto scrivendo: “Ciao Miley”. Il testo del post recita: "30 giugno". La data potrebbe quindi indicare il giorno di uscita della collaborazione. Il post è subito diventato virale ottenendo numerosi commenti e oltre 400.000 like. Al momento la voce di Wrecking Ball (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, non resta quindi altro da fare che attendere per potere conoscere tutti i dettagli.

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Miley Cyrus è tra le artiste più popolari e influenti di Hollywood. Nel corso degli anni la cantante e attrice ha spaziato tra musica, recitazione e moda conquistando il pubblico e la critica. Dopo essersi affermata con la serie tv Hannah Montana, l’artista ha dato il via a una carriera discografica di enorme successo. Tra i suoi album ricordiamo Bangerz, Younger Now, Plastic Hearts ed Endless Summer Vacation.

 

Per quanto riguarda i brani, citiamo We Can’t Stop, Adore YouMalibu, Slide Away, Midnight Sky, Flowers e Used to Be Young. Spazio anche alle collaborazioni: da Don’t Call Me Angel con Ariana Grande e Lana Del Rey a Prisoner con Dua Lipa (FOTO) passando per Doctor (Work It Out) con Pharrell Williams e II Most Wanted con Beyoncé. Inoltre, Miley Cyrus vanta tre vittorie ai Grammy Awards nelle categorie Best Country Duo/Group Performance, Best Pop Solo Performance e Record Of The Year.

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