Céline Dion, oggi il primo di 16 concerti a Parigi

Grande attesa per la serie di live alla Plenitude Arena della diva canadese, al ritorno dopo un lungo stop causato dalla malattia. Biglietti completamente sold out
Prende il via stasera l’attesissima serie di 16 concerti di Céline Dion alla Plenitude Arena di Parigi. La cantante canadese torna dunque a esibirsi dal vivo nella città dalla quale, due anni fa, era ripartita con un’iconica e toccante esibizione durante la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, e lo fa circondata da un’attesa con pochi precedenti. Per giorni i fan l’hanno cercata davanti all’hotel di lusso Le Royal Monceau, dove la star risiede per questo periodo nella capitale francese, ora potranno finalmente ascoltarla di nuovo dal vivo. Chi è riuscito a mettere le mani su uno dei biglietti, ovviamente, perché i tagliandi d’ingresso sono andati immediatamente sold out.
Il ritorno a Parigi
Per l'artista questi 16 concerti rappresentano un ritorno e una sfida personale dopo un periodo di lontananza dalle scene segnato dalla scomparsa del compagno e impresario nel 2016 e dalla diagnosi della malattia neurologica incurabile con cui convive ormai da anni. La sua presenza alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove eseguì l’Hymne à l'amour di Edith Piaf dalla Tour Eiffel, l’ha restituita ai fan in quello che oggi appare come un antipasto di queste 16 date. L’esordio di sabato 12 settembre è stato anticipato dallo spettacolo de La Vasque de Paris, la mongolfiera che nel 2024 portò in volo il braciere olimpico, che è tornata a volare sui Giardini della Tuileries stavolta con il nome della cantante scritto a caratteri cubitali sul pallone. "Paris est toujours aussi magique", Parigi è sempre così magica, ha commentato Céline Dion condividendo la foto sul suo profilo Instagram.
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