Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Céline Dion, oggi il primo di 16 concerti a Parigi

Musica
©Getty

Grande attesa per la serie di live alla Plenitude Arena della diva canadese, al ritorno dopo un lungo stop causato dalla malattia. Biglietti completamente sold out

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Prende il via stasera l’attesissima serie di 16 concerti di Céline Dion alla Plenitude Arena di Parigi. La cantante canadese torna dunque a esibirsi dal vivo nella città dalla quale, due anni fa, era ripartita con un’iconica e toccante esibizione durante la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, e lo fa circondata da un’attesa con pochi precedenti. Per giorni i fan l’hanno cercata davanti all’hotel di lusso Le Royal Monceau, dove la star risiede per questo periodo nella capitale francese, ora potranno finalmente ascoltarla di nuovo dal vivo. Chi è riuscito a mettere le mani su uno dei biglietti, ovviamente, perché i tagliandi d’ingresso sono andati immediatamente sold out.

Il ritorno a Parigi

Per l'artista questi 16 concerti rappresentano un ritorno e una sfida personale dopo un periodo di lontananza dalle scene segnato dalla scomparsa del compagno e impresario nel 2016 e dalla diagnosi della malattia neurologica incurabile con cui convive ormai da anni. La sua presenza alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove eseguì l’Hymne à l'amour di Edith Piaf dalla Tour Eiffel, l’ha restituita ai fan in quello che oggi appare come un antipasto di queste 16 date. L’esordio di sabato 12 settembre è stato anticipato dallo spettacolo de La Vasque de Paris, la mongolfiera che nel 2024 portò in volo il braciere olimpico, che è tornata a volare sui Giardini della Tuileries stavolta con il nome della cantante scritto a caratteri cubitali sul pallone. "Paris est toujours aussi magique", Parigi è sempre così magica, ha commentato Céline Dion condividendo la foto sul suo profilo Instagram.

Potrebbe interessarti

Céline Dion a Parigi, abbraccio dei fan in attesa concerto
FOTOGALLERY

Ipa/Getty

1/13
Approfondimenti

Céline Dion, 12 curiosità sulla cantante: dai successi alla malattia

Dall’infanzia con 13 fratelli e sorelle alle vendite record, dal body shaming al grande amore con René Angélil: ecco alcune curiosità sulla 'Queen of Power Ballads' 

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Venezia 83, cerimonia di chiusura e proclamazione dei vincitori. LIVE

live Cinema

Alle ore 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, si terrà la cerimonia di premiazione...

Ballando con le Stelle, Ornella Muti è la tredicesima concorrente

Spettacolo

L'attrice italiana è la tredicesima concorrente. Il suo nome va ad aggiungersi al cast dello show...

Mostra Cinema Venezia 2026, voti look red carpet dell'11 settembre

Cinema

Ultime sfilate pomeridiane e serali per i protagonisti delle pellicole in gara e non, alla...

22 foto

Lady Gaga, la popstar è diventata mamma del suo primo figlio

Musica

La popstar Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi,...

Chiara Galiazzo, l'album Nuova Luce: "Ora so che non ho più paura"

Fabrizio Basso

Spettacolo: Per te