Dal successo con la musica a icona della tv, vita e carriera di Wilma De Angelis. FOTO
Cantante con diverse partecipazioni a Sanremo e un terzo posto nel 1960, ha raggiunto la fama l’anno succesivo con il brano "Patatina" di Gianni Meccia. E poi la televisione, dove è stata pioniera dei programmi dedicati alla cucina, fino agli ultimi anni con il ritiro dalle scene musicali e diverse partecipazioni a fiction e film. È morta l’11 ottobre 2026 a 96 anni
- Wilma De Angelis era nata a Milano l'8 aprile 1930. Aveva studiato canto con il maestro Cosimo Di Ceglie, per poi scegliere il maestro Rusconi. Dopo aver debuttato nei night milanesi, aveva firmato a inizio anni '50 il suo primo contratto discografico con la Vis Radio. Per qualche anno formò un duetto vocale con Maria Dattoli, ma nel 1956 decise di intraprendere la carriera solista.
- Il debutto al Festival di Sanremo è arrivato nel 1959, con il brano Nessuno, abbinata a Betty Curtis, e Per tutta la vita, abbinata a Jula de Palma. L'anno successivo è poi tornata sul palco dell'Ariston con il brano Quando vien la sera, in abbinamento a Joe Sentieri, conquistando il terzo posto: si è trattato del suo miglior piazzamento al festival al quale ha partecipato nove volte.
- Nel 1961 è poi arrivato il successo, con il brano Patatina di Gianni Meccia. Tra le sue canzoni più note nel corso degli anni ci sono anche Splende l'arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Prima di dormir bambina, Casetta in Canadà e tante altre ancora.
- È poi negli anni ’70 che, pur continuando a lanciare nuovi album, De Angelis ha iniziato una lunga carriera di successo da conduttrice televisiva. Decisivo per questo passo è stato l'incontro con Paolo Limiti, che l’ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in tv: Telemenù, Sale, pepe e fantasia e poi A pranzo con Wilma l’hanno resa uno dei volti più popolari del piccolo schermo.
- A partire dagli anni '80 Wilma De Angelis è tornata a incidere dischi, con Ricky Gianco e gli Oldies. Ha anche recitato nella fiction televisiva tratta dai Promessi Sposi, in film come Femmine contro maschi di Fausto Brizzi e si è anche resa protagonista di alcune ospitate tv, per esempio a Stasera pago io con Fiorello.
- Wilma De Angelis si era ritirata dal mondo della musica, ma era rimasta un personaggio popolare. Nel 2010, in occasione di una puntata di un programma condotto all'epoca da Paola Perego, ha cantato una canzone intitolata Dimmi di sì: si trattava di una cover in lingua italiana di Bad Romance, celebre hit di Lady Gaga, riscuotendo grande successo.
- Durante un'intervista a Vieni da me, programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, De Angelis ha invece rivelato di essere stata in passato - prima di conoscere il suo compagno, con cui si era fidanzata all'età di 66 anni e che è morto nel 2022 - l'amante di un pianista di Little Tony per circa dieci anni.
- De Angelis ha anche raccontato che nel corso della sua lunga carriera c’è stato anche un piccolo incidente diplomatico: dopo averla invitata al galà dei 70 anni del Festival di Sanremo con altri cantanti, la Rai avrebbe ritirato l'invito senza fornirle motivazioni: "Avevo comprato anche l'abito, ci tenevo". Mara Venier l’ha poi invitata nella classica puntata di Domenica In dedicata al Festival in onda la domenica dopo la finale.
- Wilma De Angelis è morta a Milano l’11 ottobre 2026: aveva 96 anni. A dare la notizia del decesso della cantante, attrice e conduttrice televisiva è stato il nipote Fabio.
- L’uomo ha scritto un post su Facebook: "Ciao zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi. Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta! Ciao zia, alla prossima vita”.