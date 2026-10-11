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Dal successo con la musica a icona della tv, vita e carriera di Wilma De Angelis. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Cantante con diverse partecipazioni a Sanremo e un terzo posto nel 1960, ha raggiunto la fama l’anno succesivo con il brano "Patatina" di Gianni Meccia. E poi la televisione, dove è stata pioniera dei programmi dedicati alla cucina, fino agli ultimi anni con il ritiro dalle scene musicali e diverse partecipazioni a fiction e film. È morta l’11 ottobre 2026 a 96 anni

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