Cantante con diverse partecipazioni a Sanremo e un terzo posto nel 1960, ha raggiunto la fama l’anno succesivo con il brano "Patatina" di Gianni Meccia. E poi la televisione, dove è stata pioniera dei programmi dedicati alla cucina, fino agli ultimi anni con il ritiro dalle scene musicali e diverse partecipazioni a fiction e film. È morta l’11 ottobre 2026 a 96 anni