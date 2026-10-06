L'attore statunitense è scomparso lo scorso 23 settembre dopo una battaglia contro il cancro. La notizia è stata resa nota dalla famiglia attraverso un necrologio online. Mortimer aveva interpretato Nick Hudson dal 1996 al 1999, anno della conclusione della soap Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Mark Mortimer, conosciuto soprattutto per aver interpretato Nick Hudson nella soap opera Destini, è morto a 59 anni. L'attore statunitense è scomparso il 23 settembre nella sua casa in Illinois dopo una battaglia contro il cancro. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un necrologio pubblicato online. Nato il 15 aprile 1967 a Yorkville, nell'Illinois, Mortimer aveva seguito percorsi professionali diversi nel corso della sua vita. Prima e dopo l'esperienza nel mondo dello spettacolo era stato soldato dell'esercito, modello, imprenditore e costruttore.

Il ruolo di Nick Hudson in “Destini” Mortimer era entrato nel cast di Destini nel 1996 nel ruolo di Nick Hudson. Era stato il terzo attore a interpretare il personaggio dopo Justin Chambers e Kevin McClatchy. L'attore aveva partecipato a 81 episodi della soap. Era rimasto nella serie fino alla sua conclusione nel 1999, dopo 35 anni di programmazione televisiva negli Stati Uniti. Nello stesso anno Mortimer era apparso anche come guest star in un episodio della serie televisiva Spin City. La sua ultima apparizione accreditata come attore risale invece al 2005, nel film L'uomo senza nome.

L'attività nel settore delle costruzioni Parallelamente al percorso nel mondo dello spettacolo, Mortimer si era dedicato all'imprenditoria e al settore delle costruzioni. Era co-proprietario della IOC Construction. Secondo quanto ricordato dalla famiglia, Mortimer aveva contribuito a sviluppare l'azienda non soltanto come attività commerciale, ma anche come una realtà basata sul lavoro, sui rapporti personali e sulla lealtà. La sua vita professionale si era quindi sviluppata in ambiti diversi. Dall'esercito era passato alla moda e alla recitazione. In seguito si era concentrato sull'attività imprenditoriale e sulle costruzioni.