Addio a Bonizza Giordani Aragno, la storica della moda aveva 89 anni

La brillante carriera

Nata a Roma l'11 marzo 1937, sorella di Brando Giordani e figlia di Igino, fondatore del movimento dei Focolari e tra i padri della Democrazia Cristiana, Bonizza Giordani nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto importanti incarichi istituzionali e scientifici, tra cui quello di curatrice e consulente per la moda del Museo Boncompagni Ludovisi, direttrice scientifica della Fondazione Micol Fontana e caporedattrice della rivista Audrey.



Ha fatto parte della Commissione Nazionale per il Coordinamento delle Politiche di Tutela e Valorizzazione delle Arti Decorative della Moda e del Costume. Per il dipartimento Tv Scuola Educazione, nel 1982 ha realizzato Storia della Moda e, nel 1990, per Rai1 Le grandi Mostre - Valentino - Trent'anni di magia. Per il Centro Studi e Archivio della Comunicazione (Csac) dell'università di Parma, ha curato gli archivi delle donazioni Sorelle Fontana, Federico Schuberth, Irene Galitzine, Centinaro, Walter Albini e sartoria Farani.



Inoltre, dal 1982, ha ideato e realizzato mostre e cataloghi in Italia e all'estero fra le quali Il disegno dell'Alta Moda Italiana 1940-70 (Roma), La Moda Italiana 1920-1980 (Tokyo, Osaka, Kioto) e 40 Years of Italian Fashion 1940-1980 (New York). Ma anche altre rassegne Cinquant'anni di Moda (Roma, Castel Sant'Angelo), Artejeans (Parigi), Sarli - Cinquant'anni di Stile Italiano - 1952-2002 (Napoli, Castel dell'Ovo), La Seduzione dell'Artigianato ovvero: il bello e ben fatto (Fiera di Roma). E ancora Dal Futurismo all'Astrattismo (Roma, Museo del Corso), Donne fra Brividi ed Emozioni (Roma, Auditorium, e Museo Boncompagni Ludovisi).



In tempi più recenti, spesso in tandem con lo storico e presidente della maison Gattinoni Stefano Dominella, ha curato mostre che legano la moda a temi di attualità globale come la nutrizione e l'ambiente: L'eleganza del cibo. Tales about food and fashion (2015, Roma e New York); In Acqua: H₂O molecole di creatività, nel 2016 alle Terme di Diocleziano a Roma, incentrata sull'acqua come elemento di vita e di ispirazione per l'arte e il design sostenibile; Briganti Eleganti, nel 2024 al Maxxi, una mostra-dialogo sulla moda contemporanea e gli stili vestimentari attuali, realizzata in collaborazione con Netflix.



Bonizza Giordani ha partecipato nel 2002 con Alta Moda: When Did It all Start? all'International Conference Italian Fashion: Identities, Transformation, Production, tenutasi a New York. Autrice di saggi e pubblicazioni, tra cui La signora dello stile: Mila Schön, Lo spettacolo della moda. Emilio Federico Schuberth e Callaghan: la nascita del prêt-à-porter italiano, ha affiancato alla ricerca l'attività didattica, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni allo Ied - Istituto Europeo di Design e all'Accademia di Costume e di Moda di Roma, istituzioni di riferimento per la formazione nei settori della moda, del costume e del design.