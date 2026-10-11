È morta Wilma De Angelis, la cantante e conduttrice tv aveva 96 anni

Icona delle televisione italiana, era nata a Milano l'8 aprile del 1930. Ha partecipato a Sanremo nove volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando vien la sera. A fine anni '70 l'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in tv. Famose anche le ospitate tv, come a Stasera pago io con Fiorello

È morta a Milano, all'età di 96 anni Wilma De Angelis, cantante, attrice e icona della televisione italiana. Nata nel capoluogo lombardo l'8 aprile del 1930, nel 1956 nominata "reginetta del jazz italiano", dopo la partecipazione al Festival Jazz di Sanremo Wilma De Angelis ha iniziato una carriera che l'ha portata a spaziare tra radio, festival e spettacoli teatrali in tutta Italia. Nel 1959 il debutto a Sanremo con i brani Nessuno e Per tutta la vita; poi il festival di Napoli con Cerasella e il grande successo con Corrado in radio, fino al duetto con Mina a Canzonissima.

Sanremo e la cucina in televisione

A Sanremo ha partecipato nove volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando vien la sera (in coppia con Joe Sentieri). Nel 1961 arriva il successo, con il brano Patatina di Gianni Meccia. Tra le canzoni più note anche Splende l'arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Prima di dormir bambina, Serenella, Non costa niente, A come Amore, Lumicini rossi, Cerasella, Tua, Un bacio sulla bocca, Una marcia in Fa, Non avevo che te, Se passerai di qui, Diamante, Casetta in Canadà e altre ancora. Negli anni '70 aveva poi iniziato una lunga e fortunata carriera da conduttrice televisiva. Decisivo l'incontro con Paolo Limiti, che la coinvolse nel progetto di portare la cucina in tv, su Telemontecarlo: Telemenù, Sale, pepe e fantasia e poi A pranzo con Wilma l'avrebbero resa uno dei volti più popolari del piccolo schermo nonché autrice di fortunati libri di ricette

La recitazione e le ospitate in tv

Negli anni '80 è tornata a incidere dischi, con Ricky Gianco e gli Oldies. Ha anche recitato nella fiction televisiva tratta dai Promessi Sposi, in film come Femmine contro maschi di Fausto Brizzi, senza dimenticare le ospitate tv come a Stasera pago io con Fiorello. Wilma De Angelis si era ritirata dal mondo della musica, ma era rimasta un personaggio amatissimo dal pubblico italiano di tutte le età. Nel 2010, in occasione di una puntata di un programma condotto all'epoca da Paola Perego e in onda su Rai1, cantò una canzone intitolata Dimmi di sì che altro non era che una cover, in lingua italiana, di Bad Romance, celebre hit di Lady Gaga. L'esibizione riscontrò un successo inaspettato per Wilma soprattutto tra i giovani.

L'addio del nipote a Wilma De Angelis

"Ciao zia Wilma", ha scritto il nipote su Facebook. "Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi! Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta. Ciao zia, alla prossima vita".