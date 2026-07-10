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Rigore e maestria. Eleganza sfacciata e design ultra riconoscibile, che fonde l'idea dello stile di Chiuri e il DNA della Maison - del resto, Chiuri ha iniziato a lavorare come stilista proprio da Fendi. Sono le sorelle Fendi ad averle insegnato tutto, precisa. Il debutto della stilista che ha costruito successi da Valentino e da Dior è un lavoro precisissimo sulla femminilità e le idee dello stile del leggendario Karl Lagerfeld che da Fendi ha lavorato dagli anni Sessanta fino alla sua morte, nel 2019.

Maria Grazia Chiuri e Dior, le sfilate e gli abiti più iconici. FOTO