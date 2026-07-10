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Fendi Couture, per la sfilata A/I 2026-27 a Roma arrivano Bellucci e Sarah Jessica Parker

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Ipa/Fotogramma - Getty Images - Getty Images

La prima collezione d'Alta Moda di Chiuri guarda all'archivio di Karl Lagerfeld e dialoga con l'arte, tra le sale dalle Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della Capitale, dove ospiti prestigiosi arrivano anche da molto lontano. La raccolta è un'indagine sul desiderio raffinatissima, che ha messo al lavoro tutti gli atelier della Maison romana, la cui esperienza artigianale è rinomata nel mondo

A cura di Vittoria Romagnuolo

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