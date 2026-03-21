Canzonissima, la storia del programma che torna in tv con Milly Carlucci e come funziona
Ripercorriamo la storia della popolare trasmissione televisiva di varietà, in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo da stasera (sabato 21 marzo 2026). Un programma che da sempre unisce intrattenimento e competizione, condotto dai più grandi nomi dello spettacolo (da Raffaella Carrà a Pippo Baudo). E riscopriamo anche il meccanismo e il funzionamento della competizione, per sapere cosa il pubblico dovrà aspettarsi.
A cura di Camilla Sernagiotto