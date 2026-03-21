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Lo show nel 1959 presenta una edizione molto nota. Lavorano Pietro Garinei e Sandro Giovannini. La regia è di Antonello Falqui e conduce Delia Scala. Partecipano Paolo Panelli e Nino Manfredi con il personaggio Bastiano e la frase “Fusse che fusse la vorta bbona”. Nella foto, Delia Scala (al secolo Odette Bedogni), Paolo Panelli e Nino Manfredi durante Canzonissima del 1959.

Nino Manfredi, 22 anni dalla morte di uno degli attori simbolo del cinema italiano