Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Canzonissima, la storia del programma che torna in tv con Milly Carlucci e come funziona

Spettacolo fotogallery
22 foto
Credits: Getty Images e ufficio stampa Rai

Ripercorriamo la storia della popolare trasmissione televisiva di varietà, in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo da stasera (sabato 21 marzo 2026). Un programma che da sempre unisce intrattenimento e competizione, condotto dai più grandi nomi dello spettacolo (da Raffaella Carrà a Pippo Baudo). E riscopriamo anche il meccanismo e il funzionamento della competizione, per sapere cosa il pubblico dovrà aspettarsi. 

A cura di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

Morto Chuck Norris, sui social l’addio e il ricordo di Hollywood. FOTO

Spettacolo

Quando la notizia della morte dell’attore ed ex campione del mondo di karate si è diffusa, sui...

10 foto

Wonder Woman, il cast del film con Gal Gadot stasera in tv

Cinema

Inserita dall'American Film Institute tra i dieci migliori film del 2017, la pellicola va in onda...

8 foto

Chuck Norris, l'attore di Walker Texas Ranger è morto a 86 anni. FOTO

Spettacolo

Il campione di arti marziali e icona di cinema d'azione si è spento il 19 marzo 2026....

15 foto

BTS The Comeback Live | Arirang, show di droni in attesa del concerto

Musica

Il ritorno del gruppo musicale sudcoreano è stato celebrato con un evento spettacolare...

17 foto

Pechino Express 2026, Ex vincitori di Duello e Creator eliminati. FOTO

TV Show sky uno

Le coppie hanno percorso 238 km dal porto di Ketapang, alla campagna indonesiana fino a Lumajang,...

21 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Timothy Dalton compie 80 anni, da 007 a Flash Gordon: film più famosi

    Cinema

    Il quarto attore a interpretare James Bond nella storia - uno degli agenti più vicini a quello...

    Morto a 54 anni Nicholas Brendon, star di Buffy l'ammazzavampiri

    Serie TV

    Brendon ha interpretato Xander Harris in Buffy l'ammazzavampiri per sette stagioni, dal...

    I 5ive in concerto a Milano: “Ci siamo ritrovati, è bellissimo”

    Matteo Rossini