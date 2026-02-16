Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima

La storica conduttrice ha ufficializzato attraverso un post su Instagram il ritorno di Canzonissima su Rai 1. Lo storico varietà della TV pubblica, assente dai palinsesti dal 1975, dovrebbe tornare in onda nella primavera del 2026, con un’ipotesi di inizio fissata per fine marzo. Il format manterrà la struttura di gara musicale arricchita da sketch e comicità

L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo social di Milly Carlucci. La conduttrice ha pubblicato un fotogramma contenente il logo dello show accompagnato dalla didascalia "Prossimamente su Rai 1". La comunicazione scioglie le riserve sulle indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti il Festival di Sanremo, confermando la ripresa del brand televisivo per la prossima stagione primaverile. Sebbene manchi ancora una data ufficiale per il debutto, le prime informazioni indicano la fine di marzo come possibile finestra di messa in onda.

La nuova edizione di Canzonissima ricalcherà la formula originale basata sulla competizione canora, integrando elementi di varietà e comicità. Milly Carlucci, nel ruolo di conduttrice e direttrice artistica, sta definendo la composizione del cast. Secondo quanto emerso, la struttura del programma prevede la presenza di una giuria composta da artisti di spicco dell'attuale scena musicale italiana, incaricati di valutare le performance dei concorrenti in gara

Il precedente storico dello show

Canzonissima rappresenta uno dei pilastri della storia del servizio pubblico, essendo andata in onda originariamente tra il 1956 e il 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel corso degli anni, il programma è stato guidato da figure iconiche della televisione italiana, tra cui Corrado, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Loretta Goggi e Mina. Il ritorno della trasmissione avviene a cinquant'anni esatti dalla chiusura dell'ultima stagione regolare.