Raffaella Carrà, ancora in vendita la casa a Roma (l'ultima abitata)

Messo in vendita nell'aprile 2022, l'appartamento della mitica cantante e showgirl scomparsa il 5 luglio 2021, quello situato a Roma Nord in cui l'icona italiana ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, non ha ancora trovato un nuovo proprietario. L'immobile è attualmente trattato dall'agenzia immobiliare Engel & Völkers, che la vende alla cifra di 2.100.000 euro

Messo in vendita nell'aprile 2022, l’appartamento di Roma appartenuto a Raffaella Carrà, quello in cui la cantante e showgirl ha vissuto fino alla fine della sua vita, è ancora sul mercato.



La casa appartenuta alla mitica artista, scomparsa il 5 luglio 2021, è situata a Roma Nord. Tra le sue pareti, l’icona italiana ha trascorso gli ultimi anni della sua vita: nonostante l'artista sia nata a Bologna, infatti, la sua città d'adozione è diventata la Capitale.

L’immobile, attualmente trattato dall’agenzia immobiliare Engel & Völkers, si trova nel quartiere di Vigna Clara nella zona di Roma Nord, precisamente in via Nemea 21.

La cifra a cui è stato messo in vendita è 2.100.000 euro. L'appartamento è situato in un condominio che sorge nel quartiere Vigna Clara, caratterizzata dalla presenza della Chiesa di Santa Chiara, una zona che da sempre attira moltissimi personaggi famosi. In passato, tra i Vip che qui abitavano, c’era per esempio Gianni Boncompagni, il quale per molto tempo è stato proprio il compagno di Raffaella Carrà. Boncompagni era proprietario di un appartamento situato vicino all'abitazione della showgirl di via Nemea. L'edificio in cui sorge l'immobile appartenuto a Raffaella Carrà è parte di un complesso chiamato “Due Pini”.

Si tratta di un'area residenziale extralusso che presenta tutti i comfort possibili e immaginabili, dai campi da tennis al parco fino ad arrivare alla piscina.

Un servizio di vigilanza 24 ore su 24 sorveglia la zona.



L'appartamento è di 396 metri quadrati e si trova al primo piano Parliamo di un appartamento di 396 metri quadrati, situato al primo piano del condominio. L'abitazione conserva tutte le rifiniture e i materiali scelti dalla stessa Carrà. Ha un doppio ingresso, caratterizzato da enormi vetrate assai eleganti. Presenta colori chiari, una scelta raffinata e anche e ideale per rendere gli interni ancora più luminosi di quanto già non siano (e, grazie alle finestre molto ampie, la luminosità di certo non manca lì dentro...). Ci sono ben nove camere da letto e altrettanti bagni, una sala principale, anch’essa contraddistinta da ampie vetrate e comunicante con uno spazio più piccolo (per ora adibito a sala ma che può essere trasformato anche in un piccolo studio), e la camera padronale, decorata con una carta da parati le cui nuance hanno come dominante il rosa e che presenta disegni floreali.

I mobili in stile vintage, seguendo i toni del bianco e dell’oro

Per quanto riguarda il mobilio, lo stile che regna sovrano è quello vintage. Tutti i mobili seguono come fil rouge semmai il fil blanc (e oro). Questa dualità cromatica, quella del bianco e del dorato, è la vera padrona di casa, con il risultato di conferire maggiore luminosità alle stanze. Ad aumentare la luminosità sono anche gli specchi, che ricoprono le pareti della camera da letto padronale.

Quest'ultima è completata da un bagno molto grande con finiture di pregio: i rivestimenti sono in marmo e, non da ultimo, c'è una vasca idromassaggio a cui si aggiunge una sauna.

In cucina c'è perfino un montacarichi

Meravigliosa si rivela anche la cucina, caratterizzata da uno stile essenziale e molto chic. A rendere questo ambiente ancora più elegante è la presenza di mobili bianchi e di un piano lavoro in marmo nero. Gli arredi sono connotati da linee tondeggianti, perfette per rendere l'insieme molto armonioso e anche avvolgente. In cucina si trova perfino un montacarichi che comunica con la stireria (situata al piano inferiore). C'è poi un piccolo bagno di servizio annesso alla cucina. Ma non è tutto: in questo appartamento - che definire extralusso suona riduttivo - è presente anche una sala trucco, oltre a tre camere per gli ospiti è una palestra che attualmente è adibita a sala yoga. Annessi all'appartamento ci sono anche un garage e un posto auto, situati all'interno degli spazi condominiali.