“Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cosa può indossare e cosa no”. In una story Instagram, Francesca Tanas, una delle ballerine di Samuray Jay, ha contestato la battuta che Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, aveva fatto al Teatro Ariston durante la serata finale. Dopo l’esibizione del cantante nel brano Ossessione, il conduttore era sceso in platea e aveva raggiunto la moglie in prima fila. “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene?”, aveva detto in riferimento ai pantaloni, che sul fondoschiena lasciavano scoperte le natiche in uno strappo ricoperto di un tessuto zebrato. “Grazie. È pura gelosia!”. Un’altra ballerina sul palco insieme a Tanas, Claudia Laruccia, ha spiegato che il problema non sarebbe rappresentato dai jeans, ma dai “commenti che si fanno senza pensare a come di potrebbe sentire quella persona”. Inoltre, la ragazza (così come altri utenti sui social) ha sottolineato il pessimo tempismo della battuta di Conti, arrivata pochi minuti prima dell’intervento di Gino Cecchettin. Il padre di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa nel novembre 2023 all’età di 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta, aveva da poco parlato di rispetto per le donne e della Fondazione dedicata alla figlia. In ogni caso, Conti aveva poi replicato in merito alla querelle. In una story Instagram, aveva pubblicato la foto della ballerina con la didascalia: “Ps. Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me”, accompagnata dall’hashtag “leggerezza”.