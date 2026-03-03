Sanremo 2026, la ballerina di Samurai Jay contesta battuta di Carlo Conti sui suoi jeansSpettacolo
Nella serata finale, durante l'esibizione al Teatro Ariston, Francesca Tanas indossava un modello con un'apertura sul fondoschiena. Sui social si è scagliata contro il direttore artistico, che aveva suggerito alla moglie di "non indossarli" perché geloso
“Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cosa può indossare e cosa no”. In una story Instagram, Francesca Tanas, una delle ballerine di Samuray Jay, ha contestato la battuta che Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, aveva fatto al Teatro Ariston durante la serata finale. Dopo l’esibizione del cantante nel brano Ossessione, il conduttore era sceso in platea e aveva raggiunto la moglie in prima fila. “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene?”, aveva detto in riferimento ai pantaloni, che sul fondoschiena lasciavano scoperte le natiche in uno strappo ricoperto di un tessuto zebrato. “Grazie. È pura gelosia!”. Un’altra ballerina sul palco insieme a Tanas, Claudia Laruccia, ha spiegato che il problema non sarebbe rappresentato dai jeans, ma dai “commenti che si fanno senza pensare a come di potrebbe sentire quella persona”. Inoltre, la ragazza (così come altri utenti sui social) ha sottolineato il pessimo tempismo della battuta di Conti, arrivata pochi minuti prima dell’intervento di Gino Cecchettin. Il padre di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa nel novembre 2023 all’età di 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta, aveva da poco parlato di rispetto per le donne e della Fondazione dedicata alla figlia. In ogni caso, Conti aveva poi replicato in merito alla querelle. In una story Instagram, aveva pubblicato la foto della ballerina con la didascalia: “Ps. Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me”, accompagnata dall’hashtag “leggerezza”.
IL MODELLO DI JEANS
Nella finale del Festival di Sanremo 2026 Francesca Tanas, la ballerina di Samurai Jay, indossava un completo total denim con gilet crop abbinato a un crop top giallo ocra e un paio di jeans ricamato a vita bassa tagliato all’altezza del fondoschiena. Si tratta dei “Sovrapantaloni in Denim” del brand Guess.
Approfondimento
I look più belli visti al Festival di Sanremo 2026. FOTO
CHI È FRANCESCA TANAS
Francesca Tanas, 24 anni, ha origini per metà dominicane e per metà sarde e vive a Lecco. “Grazie a questo speciale mix sono un’amante dell’arte, della musica e soprattutto della danza”, si legge sul profilo nel sito Showgroup.it. “Ballo da sempre, è la mia passione più grande, e il mio sogno è raggiungere livelli internazionali”. Ha lavorato come ballerina per artisti emergenti e performer affermati, anche nei relativi videoclip. Come risulta sul profilo Instagram tra i cantanti con i quali ha collaborato compaiono Elettra Lamborghini, Emma Marrone, Irama, Sfera Ebbasta, Club Dogo, Laura Pausini, Baby K e Ghali.
Approfondimento
Sal Da Vinci, video virali del balletto di Per Sempre sì
Immagini da Facebook, Instagram e X
Sanremo 2026, i meme più divertenti del Festival di quest'anno. FOTO
Da Bocelli a cavallo paragonato a Gandalf ai 'festini bilaterali' di Elettra Lamborghini, dai guanti di Pausini con cui si lavano i piatti al pianto finale di Sal Da Vinci fino ai capelli di Chiello accostati alle orecchie lupesche di Lupo Lucio della Melevisione, qui c'è il best of dell'ironia della rete a tema Festival. Tra Mecna tramutato in Vecna di Stranger Things e i look in stile parquet e tende di Dargen D'Amico, un mix del meglio del Festival, serata per serata di Camilla Sernagiotto