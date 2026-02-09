Super Bowl 2026, tutti gli spot pubblicitari visti quest’anno. VIDEO

La serie di spot pubblicitari dell'edizione 2026 porta gli spettatori dalle isole tropicali ai pendii innevati, con personaggi del calibro di Adam Brody, Emma Stone e Bradley Cooper

Mentre i Seattle Seahawks e i New England Patriots si sfidavano sul campo da gioco del Levi's Stadium di Santa Clara, gli spettatori a casa hanno potuto assistere a decine di costosi spot pubblicitari con volti noti della musica, dello spettacolo, dello sport e altro ancora. Fast & Furious: Hollywood Drift Vin Diesel, star e produttore di Fast & Furious, è tornato a doppiare il suo personaggio nello spot Fast & Furious: Hollywood Drift degli Universal Studios Hollywood, proiettato durante il Super Bowl 2026. Lo spot, ispirato alla celebre saga, anticipa la nuova attrazione del parco. "Pronti?" chiede Diesel all'inizio dello spot, che mostra i passeggeri sfrecciare sulle montagne russe in un rendering concettuale. "Allacciate le cinture per il prossimo capitolo di Fast & Furious agli Universal Studios Hollywood!", dice l'attore alla fine dello spot, confermando che - i primi visitatori - potranno salire a bordo nell'estate 2026.

Dunkin' ringiovanisce le star Nel corso del Super Bowl 2026, Dunkin' ha regalato un vero e proprio viaggio negli anni '80 e '90. Ben Affleck e Tom Brady si sono uniti a Jennifer Aniston e Matt LeBlanc (Friends), Jason Alexander (Seinfeld), Jasmine Guy (Tutti al college), Alfonso Ribeiro (Willy, il principe di Bel-Air), Jaleel White (8 sotto un tetto) e Ted Danson (Cin Cin), tutti ringiovaniti per una parodia in stile sitcom di Will Hunting - Genio ribelle. Dunkin' ha pubblicato le "audizioni" inedite con John Stamos (Gli amici di papà) e Tiffani Thiessen (Bayside School), che non sono state selezionate. Lo spot della Dunkin' reinterpreta scene e battute celebri di Will Hunting - Genio ribelle: ambientato all'interno di un Dunkin' Donuts, allude ad alcuni momenti famosi di varie sitcom, tra cui Rachel Aniston e Joey LeBlanc in Friends e Sam Danson in Cin Cin. Approfondimento Friends, la reunion di Matt LeBlanc e Jennifer Aniston per lo spot del

Matthew McConaughey e Bradley Cooper per UberEats UberEats - piattaforma di consegna di cibo a domicilio - ha pubblicato 14 spot pubblicitari diversi prima dul Super Bowl 2026. In tutti compaiono le co-star di A casa con i suoi, Matthew McConaughey e Bradley Cooper, con McConaughey che spinge il suo amico a vedere la verità che ha davanti agli occhi: il football è uno sport interamente incentrato sul cibo.

Chris Hemsworth per Amazon Alexa+ Chris Hemsworth e sua moglie, l'attrice spagnola Elsa Pataky, hanno prestato il volto per il nuovo spot di Amazon per Alexa+. La star di Thor immagina tutti i modi terrificanti e plausibili in cui l'assistente AI potrebbe ucciderlo, prima di prenotare un massaggio grazie al suo aiuto.

Kurt Russell per Michelob ULTRA Kurt Russell fugge da New York e si ritrova nei guai in un piccolo villaggio di appassionati di sport invernali nel suo nuovo spot per Michelob ULTRA, sponsor ufficiale della birra della squadra olimpica di sci degli Stati Uniti. L'attore rimette in forma un giovane sciatore insicuro (Lewis Pullman di Top Gun: Maverick) in modo che possa sfrecciare sulle piste con la snowboarder professionista Chloe Kim e la stella dell'hockey su ghiaccio T.J. Oshie.

Sabrina Carpenter per Pringles Sabrina Carpenter è una comica naturale. I nuovi fan della cantante potrebbero non conoscere il suo passato da bambina Disney, ma quel rigoroso allenamento che ha reso famosi anche Miley Cyrus, Zendaya e Zac Efron traspare nel nuovo spot delle Pringles. "Stanca dei ragazzi" e in cerca di un vero uomo, Carpenter fa onore al suo nome e, nello spot, se ne crea uno... con le patatine! Approfondimento Grammy Awards, la PETA contro Sabrina Carpenter e Lady Gaga

Ben Stiller e Benson Boone per InstaCart Ben Stiller e Benson Boone sono i protagonisti dello spot più divertente visto nei vari SuperBowl. Per la pubblicità di InstaCart diretta da Spike Jonze, la star di Zoolander e il cantante acrobata in tuta si scatenano vestiti alla Boone per un programma musicale in stile italo-disco super trash. Il salto mortale fallito che causa a Stiller una caduta di faccia da due piani di altezza è una gag fisica che viene direttamente dal repertorio di Stanlio e Ollio.

Kendall Jenner per Fanatics Sportsbook Chiunque abbia sofferto la costante intrusione dei pronostici sulle scommesse di Polymarket durante la trasmissione dei Golden Globes non avrà preso di buon grado il nuovo spot del Super Bowl di Fanatics Sportsbook. Che, come testimonial, ha scelto Kendall Jenner.

Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill per Xfinity Xfinity è riuscito a riunire il cast di Jurassic Park. Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill hanno ripreso i loro ruoli dal classico di Steven Spielberg del 1993, con Dern che corre con i dinosauri, Neill che incoraggia un T-Rex a ruggire per un video e Goldblum che ammira un'enorme pila di gamberetti.

Taika Waititi per Pepsi I giorni di Britney Spears, David Bowie e Tina Turner sono apparentemente finiti per Pepsi, che ha scelto come grande star nello spot del Super Bowl di quest'anno un orso polare generato al computer. Lo spot è stato diretto dal regista premio Oscar Taiki Waititi, che appare per pochi secondi nei panni del terapista dell'orso, ma il momento clou (letteralmente) sembra essere quando l'animale e il suo fianco ricreano lo "scandalo" del tradimento visto al concerto dei Coldplay. Approfondimento Kiss cam dei Coldplay svela presunto tradimento tra Ceo e neo assunta

Adrien Brody per TurboTax Adrien Brody dimostra perché detiene il raro titolo di doppio premio Oscar nello spot di TurboTax del Superbowl 2026. L'attore interpreta se stesso mentre gira uno spot "cercando di sfruttare il dolore delle tasse", e si trasforma poi in un divo dopo un'avvincente e spassosa interpretazione della battuta: "Se non c'è dramma, non c'è Adrien Brody".

Octavia Spencer e Sofía Vergara per BoehringerUS Nello spot per BoehringerUS, Octavia Spencer e Sofía Vergara interpretano una coppia di agenti dei servizi segreti che guidano motociclette a velocità supersonica attraverso i tunnel e si aggirano a bordo di elicotteri, mentre conversano su ipertensione, diabete di tipo 2 e danni renali.

Emma Stone per Squarespace Non è la prima volta che Emma Stone recita in uno spot del Super Bowl (è apparsa in uno spot Sony del 2014 per promuovere The Amazing Spider-Man 2). E non è certo la prima volta che lavora con il regista Yorgos Lanthimos. Ma lo spot di 30 secondi per Squarespace, proiettato al Superbowl 2026, è stato uno dei più coinvolgenti dell'edizione. Approfondimento Bugonia, il cast del film con Emma Stone e Jesse Plemons. FOTO

Backstreet Boys et T-Mobile Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson dei Backstreet Boys fanno rivivere nello spot T-Mobile il loro successo del 1999 I Want It That Way. Tra le guest star dello spot gli influencer Pierson Fodé e Druski, oltre a Machine Gun Kelly. Approfondimento I Backstreet Boys ricreano il video di I Want It That Way dopo 25 anni

Lady Gaga e Trevor Noah per Pokemon Lady Gaga, che è apparsa anche sul palco con Bad Bunny, è stata scelta come co-star insieme all'ex conduttore del Daily Show Trevor Noah, al pilota professionista Charles LeClerc, al calciatore spagnolo Lamine Yamal, a Maitreyi Ramakrishnan e al cantante portoricano Young Miko, in una discussione sui loro Pokémon preferiti. L'azienda sta forse annunciando un nuovo gioco o un prodotto correlato ai Pokémon? A quanto pare no, ma ora sappiamo che il preferito di Lady Gaga è Jigglypuff. Approfondimento Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show