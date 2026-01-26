Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice, 76 anni, ha aggiornato i fan sul tumore al pancreas che aveva scoperto nell'estate 2025. A Roma, invece, Renato Zero ha omaggiato l'amica, con la quale aveva avuto una storia d'amore negli anni Settanta

“Speravo di stare meglio. Ho ripreso la chemioterapia perché non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo, e poi due giorni non stai bene, purtroppo funziona così”. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Enrica Bonaccorti, 76 anni, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Nel settembre 2025, la conduttrice aveva annunciato di avere un tumore al pancreas. “Sento veramente un sacco di affetto”, ha aggiunto. “Io speravo di operarmi. Tra tre mesi si faranno tutte le indagini per poter essere operata”. Nel frattempo, “ho già cominciato la chemioterapia. Faccio gli esami dopo e vediamo cosa mi dicono”. Nell’intervista, Bonaccorti ha anche raccontato il rapporto con la figlia Verdiana, che ha avuto nel 1973 dal regista Daniele Pettinari e che ha cresciuto da sola sin dai primi mesi della nascita della bambina, dopo che lui aveva abbandonato la famiglia. “Mi rimprovera in continuazione. Non posso mangiare i dolci. Ha fatto una scenata al mio assistente”, ha detto. “La sento molto vicina perché sto scrivendo delle cose e le faccio leggere a Verdiana. Racconto, quasi tutto, tutta la mia vita. Non voglio far soffrire mia figlia. Vorrei darle tutte le cose belle”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

L'ABBRACCIO DI RENATO ZERO Nella serata del 25 gennaio, in occasione della seconda tappa del tour L’OraZero al Palazzo dello Sport a Roma, Renato Zero ha parlato sia del potere delle donne, sia delle donne alle quali oggi viene tolta la voce, con implicito riferimento al recente femminicidio di Federica Torzullo. Tra gli applausi, ha poi cantato la canzone Libera e ha aggiunto: “Dio ha creato un sacco vuoto, è l’uomo, e poi ha fatto Eva”. Subito dopo, è sceso in platea, dove Enrica Bonaccorti era seduta senza parrucca in compagnia della figlia Verdiana. “Devo dare un abbraccio a una donna, e voi capite il perché”, ha detto al pubblico. Visibilmente commossa, la speciale ospite, che negli anni Settanta aveva vissuto con il cantautore un’intensa storia d’amore, trasformata negli anni in una solida e sincera amicizia, ha risposto: “Quest’uomo mi ha rubato il cuore per sempre”. Approfondimento Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZero