Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZero

Luci spente, il boato dei "sorcini" e tre ore di navigazione tra passato e futuro. Renato Zero ha inaugurato al Palazzo dello Sport di Roma l’OraZero Tour, la nuova sfida live prodotta da Tattica. Davanti a una platea sold out, l’artista ha mescolato i brani dell’ultimo album ai classici che hanno segnato cinquant'anni di costume italiano, confermando un legame con il pubblico che non conosce erosione temporale

la prima dell’OraZero: Renato Zero riparte dai grandi classici

Quello di Renato Zero è uno spettacolo che si rinnova a ogni tournée, tra canzoni, parole, costumi e visioni, assumendo ogni volta una forma nuova. In oltre tre ore di musica ed emozioni, ieri sul palco della Capitale Zero ha portato il pubblico dentro il cuore pulsante del suo ultimo album L’OraZero, per la prima volta dal vivo, tra temi sociali, fragilità individuali e speranze collettive. In scaletta spazio anche per i grandi successi che hanno segnato la sua inimitabile storia: da No! Mamma, no! a Cercami e Il Carrozzone, e poi ancora il medley dance sulle note di Madame, Il triangolo, Mi vendo e quello conclusivo dove ha intonato, tra le altre, Il cielo e I migliori anni della nostra vita.

Tra i momenti più intensi della serata, l’omaggio alle vittime di femminicidio con il brano Libera, accompagnato sullo schermo dai loro nomi e da un enorme “Basta” in rosso, carico di dolore e denuncia. E a sorpresa sul finale l’inedito Resta con me, dedicato al concetto universale di madre, che Zero ha voluto regalarsi e regalare alla platea in uno dei passaggi più toccanti dello spettacolo.