Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZero

Luci spente, il boato dei "sorcini" e tre ore di navigazione tra passato e futuro. Renato Zero ha inaugurato al Palazzo dello Sport di Roma l’OraZero Tour, la nuova sfida live prodotta da Tattica. Davanti a una platea sold out, l’artista ha mescolato i brani dell’ultimo album ai classici che hanno segnato cinquant'anni di costume italiano, confermando un legame con il pubblico che non conosce erosione temporale
Grande successo ieri al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data de L’ORAZERO IN TOUR, la nuova tournée di Renato Zero (prodotta da Tattica) che ha preso ufficialmente il via davanti a un pubblico caloroso e partecipe. Un debutto trionfale che ha inaugurato una delle traversate live più attese della stagione: Roma si prepara ora ad accogliere altri 5 appuntamenti prima che il tour prosegua sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario, molte delle quali già sold out, a conferma di un rapporto con i fan (“sorcini” di ogni generazione) che resiste al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera
la prima dell’OraZero: Renato Zero riparte dai grandi classici
Quello di Renato Zero è uno spettacolo che si rinnova a ogni tournée, tra canzoni, parole, costumi e visioni, assumendo ogni volta una forma nuova. In oltre tre ore di musica ed emozioni, ieri sul palco della Capitale Zero ha portato il pubblico dentro il cuore pulsante del suo ultimo album L’OraZero, per la prima volta dal vivo, tra temi sociali, fragilità individuali e speranze collettive. In scaletta spazio anche per i grandi successi che hanno segnato la sua inimitabile storia: da No! Mamma, no! a Cercami e Il Carrozzone, e poi ancora il medley dance sulle note di Madame, Il triangolo, Mi vendo e quello conclusivo dove ha intonato, tra le altre, Il cielo e I migliori anni della nostra vita.
Tra i momenti più intensi della serata, l’omaggio alle vittime di femminicidio con il brano Libera, accompagnato sullo schermo dai loro nomi e da un enorme “Basta” in rosso, carico di dolore e denuncia. E a sorpresa sul finale l’inedito Resta con me, dedicato al concetto universale di madre, che Zero ha voluto regalarsi e regalare alla platea in uno dei passaggi più toccanti dello spettacolo.
La squadra di Renato Zero: dai musicisti sul palco ai cameo di Lavia e Ward
Con Renato Zero on stage: la band composta da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte); Lorenzo Poli (basso); Bruno Giordana (tastiere e sax); Rosario Jermano (percussioni); Fabrizio Leo (chitarre); Andrea Maddalone (chitarre); un coro a 8 voci e, con interventi in video, l’Orchestra Piemme Project. A impreziosire lo show anche i video-cameo di Gabriele Lavia e Luca Ward, rispettivamente nel ruolo del “Libero Pensiero” e de “L’Ignoto”.
I biglietti de L’ORAZERO IN TOUR sono disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.
La radio partner di L’ORAZERO IN TOUR è RTL 102.5
Tutte le date del tour
- 25 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT
- 15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA - SOLD OUT
- 8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
- 11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL - SOLD OUT
- 13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL - SOLD OUT
- 14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL - SOLD OUT
- 17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA - SOLD OUT
- 20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA - SOLD OUT
- 21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA - SOLD OUT
- 24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA
- 28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA - SOLD OUT
- 4 APRILE – EBOLI – PALASELE
- 8 APRILE – BARI – PALAFLORIO - SOLD OUT
- 9 APRILE – BARI – PALAFLORIO - SOLD OUT
- 11 APRILE – BARI – PALAFLORIO - SOLD OUT
- 12 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA - SOLD OUT
- 19 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
