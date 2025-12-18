Regali di Natale, idee e prodotti beauty per il make-up delle feste e non solo. FOTO
Ombretti metallici, labbra dipinte con tonalità brillanti e glaciali e pelle luminosissima. Durante le feste l'imperativo è scintillare, osando con beauty look ad effetto, ricchi di sfumature cangianti. Make-up ma anche profumi lussuosi, skincare e coccole di bellezza, per godersi i giorni di vacanza e relax. Una selezione di prodotti per arrivare pronti ai party di fine anno, da regalare e regalarsi
A cura di Vittoria Romagnuolo