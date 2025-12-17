Alla domanda “Come stai?” ricevuta su Instagram da un fan, Filippa Lagerback ha risposto: “È stato l’anno peggiore della mia vita ”. Nel gennaio 2025, infatti, il volto televisivo di Che tempo che fa , 52 anni, ha perso all’improvviso l’amata mamma Margaretha . “Sono tuttora in una tempesta di emozioni, su e giù. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore”, ha confessato, prima di aggiungere comunque un’apertura alla speranza. “Ma succedono anche tante cose belle, ho tanto amore attorno a me, nuove passioni e tanta bellezza. Cerco di attivare il fisico, parlare con chi mi è vicino e respirare con leggerezza”. La conduttrice svedese ha infine ringraziato i follower che, anche nel periodo più buio, le hanno assicurato sostegno. Anche il marito, il presentatore radio e tv Daniele Bossari con il quale fa coppia dal 2000 e che ha sposato nel 2018, e la loro figlia Stella, 25 anni, non l’hanno mai lasciata sola. In passato, era stata invece Lagerback a supportare Bossari dopo la diagnosi di tumore e durante la depressione. Sul lavoro, poi, la conduttrice ha potuto contare sugli storici colleghi Fabio Fazio e Luciana Littizzetto . “Mamma continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza”, aveva scritto pochi giorni dopo il grave lutto.

L'ELEGANZA IN TV E L'AMORE PER DANIELE BOSSARI

Nata il 21 settembre 1973 a Stoccolma, Filippa Lagerback è stata notata all’età di 14 anni in un centro commerciale da un talent scout di un’agenzia di moda e, nei primi anni Novanta, ha iniziato la carriera di modella e di volto pubblicitario. Nel 1996 ha poi esordito al cinema nel film Silenzio...si nasce di Giovanni Veronesi, mentre nella stagione 1998-1999 ha debuttato in televisione nel programma Superboll al fianco dello showman siciliano Fiorello. Dopo un ritorno alle sfilate, nel 2000 ha condotto sia due edizioni della trasmissione di candid camera Candid Angels insieme a Marco Balestri, Alessia Merz e Samantha De Grenet, sia il programma Strano ma vero con Gene Gnocchi e Cristina Parodi. Nel 2001 è stata invece la volta del programma musicale Controvento, mentre nel 2002 ha presentato il Circo Massimo. Inoltre, in Svezia ha condotto due reality show, rispettivamente l’ultima stagione del reality show Farmen (l’equivalente dell’italiano La fattoria) nel 2004 e Drömmen om Italien (Il sogno italiano) nel 2010. Dal 2005, inoltre, assiste Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel talk show Che tempo che fa, dove introduce gli ospiti intervistati durante le puntate e dove si distingue per eleganza e professionalità. Nel 2012 ha poi condotto il programma That’s Italia con Pino Strabioli, dal 2014 ha condotto il programma In bici con Filippa, nel 2017 ha condotto la trasmissione The Real e nel 2022 ha interpretato sé stessa nel film Belli ciao di Pio e Amedeo. Nella vita privata, è legata dal 2000 al presentatore radio e tv Daniele Bossari, che ha sposato nel 2018 e dal quale ha avuto la figlia Stella, che oggi ha 25 anni.