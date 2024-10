1/14 ©Ansa

Compie 60 anni uno dei volti di punta della televisione italiana, con alle spalle non solo programmi sul piccolo schermo ma anche diversi film e libri: Luciana Littizzetto. La comica torinese - nata il 29 ottobre 1964 - oggi è sul Nove, in compagnia di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Separata da Davide Graziano, chitarrista degli Africa Unite, ha tre figli in affido

