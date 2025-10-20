Academy Museum Gala, i 15 look più belli e originali sul red carpet

Academy Museum Gala, i 15 look più belli ed originali visti sul red carpet. FOTO
I più amati di Hollywood hanno tirato fuori l'abito delle grandi occasioni, perchè il gala di Los Angeles, giunto quest'anno alla quinta edizione, è considerato un po' il Met Gala della West Coast. All'evento ultra glamour, che raccoglie fondi per i progetti dell'Academy Museum of Motion Pictures, abbiamo visto look incredibili e creazioni da sera esclusive realizzate su misura per chi le ha indossate. Quasi meglio della notte degli Oscar
A cura di Vittoria Romagnuolo