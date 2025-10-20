Academy Museum Gala, i 15 look più belli e originali sul red carpet

5/14 ©Getty

Finiscono dritti tra i primi posti degli abiti più belli, quelli di Demi Moore e Lucy Liu che hanno posato anche insieme al photocall. La prima è principesca, in abito su misura burgundy di Prada e gioielli di Cartier. La seconda, è altrettanto superba in Haute Couture di Miss Sohee e gioielli di Margot McKinney, tra cui spicca una favolosa collana con gemme multicolor.