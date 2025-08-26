Ballando con le Stelle 2025, annunciati tutti i concorrenti del cast

3/23 ©Getty

Ferrini ha esordito nel 1985 nel programma Quelli della notte di Renzo Arbore e ha raggiunto il successo negli anni '90 grazie a Domenica In, dove ha interpretato la casalinga romagnola Emma Coriandoli. Ha poi condotto Striscia la Notizia con Sergio Vastano e Alba Parietti, ha recitato in film come Compagni di scuola di Carlo Verdone e in serie tv come Don Matteo 8, ha partecipato a reality come L'isola dei famosi condotto da Simona Ventura, ha concorso ne Il cantante mascherato ed è presenza fissa del Tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio