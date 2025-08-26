Ballando con le Stelle 2025, annunciati tutti i concorrenti del cast: ecco chi sono
Da sabato 27 settembre inizierà la 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, con la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Volteggeranno sulla pista la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara D'Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari