Wimbledon, Fabio Fognini annuncia il ritiro dal tennis

"Oggi inizia una nuova vita fuori dal campo dove per chi vorrà son disposto a dar loro dei consigli e dire le cose come stanno", ha detto in conferenza stampa il tennista ligure che a 38 anni si è ritirato dal tennis professionistico

Fabio Fognini ha appena annunciato il suo ritiro. In una conferenza stampa convocata a Wimbledon il tennista ligure, che ha 38 anni, ha reso nota la sua decisione di lasciare il tennis giocato. "Questo è il miglior modo per dire addio", ha detto. "E' un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio". Fognini ha convocato una conferenza stampa all'All England Lawn Tennis dove ha sede il torneo di Wimbledon. "Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato".