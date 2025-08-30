Ballando con le Stelle 2025: Carlucci svela le prime coppie in pista

Milly Carlucci anticipa i primi duetti ufficiali di Ballando con le stelle: Fabio Fognini con Giada Lini, Marcella Bella con Chiquito e Francesca Fialdini con Giovanni Pernice. Una preview che accende l’attesa per la 20ª edizione in partenza il 27 settembre

In un’anteprima brillante e ricca di suspense, Milly Carlucci ha lanciato la prima scintilla del Ballando con le Stelle 2025 aprendo le danze alle prime coppie ufficiali del ventennale del programma. Nel video social di lancio, la conduttrice ha annunciato con entusiasmo: “Ladies and gentleman, c’è aria di abbinamento…” svelando il primo trittico di coppie che calcheranno la pista dell’edizione in partenza il 27 settembre su Rai 1

Le prime coppie A scendere in pista sarà Fabio Fognini, che lascerà momentaneamente la racchetta per indossare i panni del ballerino, al fianco di Giada Lini, proponendo un mix inedito tra sport e spettacolo. Poi, l’energia autentica di Marcella Bella troverà un interprete “caliente e scatenato” nella figura di Chiquito, tra i protagonisti del circuito Sognando… Ballando, promessa di una coppia bollente. Infine, Francesca Fialdini si legherà a Giovanni Pernice: un binomio elegante e armonico che promette emozione e stile sul palco.