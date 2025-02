Sanremo 2025, la reazione di Dove Cameron allo show di Damiano David

L'attrice e modella ha commentato l'esibizione del fidanzato, che è stato ospite della seconda serata: "Non ho scattato foto della performance perché non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso"

“Mai stata così orgogliosa in tutta la mia vita”. L’attrice e modella Dove Cameron, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha commentato su Instagram la performance del suo grande amore, che è stato ospite della seconda serata del Festival di Sanremo (LO SPECIALE). Lei, tra il pubblico in platea, ha sostenuto e applaudito il compagno, impegnato in un omaggio a Lucio Dalla e nell’esecuzione del singolo solista Born With a Broken Heart. “Ho pianto una quantità inappropriata di volte, non ho scattato foto della performance perché non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso”, ha proseguito. “La mia stella polare. Ti amo. Buon secondo San Valentino”.