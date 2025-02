Sanremo 2025, i momenti più belli della seconda serata del Festival

Poco dopo le 22:30, Damiano è tornato sul palco per Born With a Broken Heart, la hit pop che lo sta consacrando come solista. Con la fidanzata Dove Cameron a sostenerlo dalla platea, e con la direzione del Maestro Enrico Melozzi, si è esibito con musicisti e coriste tra fumogeni e giochi pirotecnici. "Questo è il palco dove è successa la cosa più importante della mia carriera, tornare qui in qualsiasi veste è sempre un grande onore", ha poi detto Damiano David, ricordando la vittoria del 2021 con i Maneskin.