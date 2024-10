Il suo nuovo singolo, Born With A Broken Heart, Damiano David lo ha presentato nel corso delll'ultima ospitata da Jimmy Fallon. Secondo brano da solista dopo Silverlines, la canzone parla d'amore. In modo non convenzionale. Perché, l'amore, può nascondere la paura. Di non essere all'altezza, di deludere il partner e se stessi. Specialmente se, quell'amore, è il più importante della propria vita.

Il testo

I’ve been trying to change (Oh-oh)

Trying to find somebody to love me

Oh-no, but I end up in the same damn place again

Hoping that I could be different, but I’d be blind to pretend

I wish that I was perfect (Just like you)

But I’m an alien

Oh-no, I’m setting out an SOS, take me home

We’re not meant to be together, no

What if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of—

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

If I was a cat (Oh-oh)

You would be a balloon

Oh, I wanna feel the same as you, master

I wanna feel the same as you, but I don’t

Oh, what if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of—

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

Oh, oh

Sorry that I’m leaving

Oh, oh

Sorry, we’re just different

But, baby, you can’t fix me

What if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of—

Baby, you can’t fix me

Baby, you can’t fix me

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

La traduzione

Ho cercato di cambiare (Oh-oh)

Cercando qualcuno che mi ami

Oh-no, ma finisco nello stesso maledetto posto di nuovo

Sperando di poter essere diverso, ma sarebbe una bugia fingere

Vorrei essere perfetto (Proprio come te)

Ma sono un alieno

Oh-no, sto lanciando un SOS, portami a casa

Non siamo fatti per stare insieme, no

E se ti dicessi che sto cercando di salvare il tuo amore dalla morte?

Tesoro, sono troppo lontano

Non voglio vederti piangere, ma so solo chi sono

E, tesoro, questa è la parte più difficile

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Sono nato con il cuore spezzato

Se fossi un gatto (Oh-oh)

Tu saresti un palloncino

Oh, voglio sentirmi come te, padrone

Voglio sentirmi come te, ma non ci riesco

Oh, e se ti dicessi che sto cercando di salvare il tuo amore dalla morte?

Tesoro, sono troppo lontano

Non voglio vederti piangere, ma so solo chi sono

E, tesoro, questa è la parte più difficile

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Sono nato con il cuore spezzato

Oh, oh

Scusa se me ne vado

Oh, oh

Scusa, siamo semplicemente diversi

Ma, tesoro, non puoi aggiustarmi

E se ti dicessi che sto cercando di salvare il tuo amore dalla morte?

Tesoro, sono troppo lontano

Non voglio vederti piangere, ma so solo chi sono

E, tesoro, questa è la parte più difficile

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Sono nato con il cuore spezzato