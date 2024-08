1/10 ©Getty

La Olimpiadi di Parigi sono finite allo Stade de France domenica 11 agosto con una spettacolare cerimonia di chiusura che ha coinvolto più di 100 artisti, acrobati, ballerini e circensi. Sugli spalti o nelle vesti di protagonisti hanno partecipato anche tante star come Tom Cruise, che si è lanciato dal tetto dello stadio, è sfrecciato su una moto per le strade della città, si è paracadutato sulle note dei Red Hot Chili Peppers ed è atterrato con la bandiera sulla collina di Hollywood per passare il testimone a Los Angeles 2028

