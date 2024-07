7/15 ©Getty

Sempre insieme e seduti l'uno accanto all'altra, alle sfilate come agli eventi sportivi. Baz Luhrmann e Anna Wintour si sono riuniti a Parigi per i Giochi 2024. Eccoli particolarmente scatenati mentre fanno il tifo sugli spalti per i loro atleti preferiti. Gli accessori? Per il regista un cappellino con la visiera, per la giornalista i classici occhiali dalle lenti scurissime e arrotondate