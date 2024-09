La Sad live, l’ultima data del tour estivo è una festa tra amici e fan

Per l’ultima data del Summersad Tour 2024 Theø, Plant e Fiks calano gli assi: sul palco del Carroponte arrivano Riccardo Zanotti, J-AX, Donatella Rettore, Naska, Dari e Jackout. Una festa tra amici, con chi ha sempre creduto in questi tre ragazzi dal punk colorato. Li abbiamo incontrati prima del concerto e ci hanno svelato che il tour estivo sì, termina a Milano. Ma non la musica dal vivo: “Non possiamo svelare troppo, ma sicuramente ci vedremo in inverno” ci hanno raccontato

Theø, Plant e Fiks sono dei ragazzi simpaticissimi. E soprattutto si tengono stretti le persone che, sin dall’inizio, hanno creduto nelle loro idee e nel loro progetto musicale che ai più sembrava un po’ strano, o meglio fuori dai canoni classici. È una delle prime cose che mi raccontano, a un’oretta dall’inizio del concerto al Carroponte, che negli anni ha ospitato alcune delle band più importanti della scena italiana ed internazionale. A giugno scorso proprio qui hanno suonato The National, e l’anno prossimo ci saranno i Fontaines D.C. Sì, il Carroponte è un luogo importante per le band, e anche i La Sad ne sono consapevoli. Ma soprattutto sono veramente felici di poter concludere il loro tour estivo qui, circondati dai tanti fan e da molti amici cantautori, che hanno visto in loro qualcosa di speciale e hanno deciso di fare qualcosa insieme.

"Ora un po' di riposo, ma ci vedremo in inverno"

Un lunghissimo tour, il Summersad Tour 2024, che li ha portati in tutta Italia. Ora, però, Theø, Plant e Fiks si prenderanno qualche giorno di vacanza, anche se lo studio di registrazione è già pronto ad accoglierli di nuovo: “Ci riposiamo un po’, ma poi torniamo a creare qualcosa di nuovo” dice Theø. E non solo lo studio, perché sembra che torneranno presto in concerto: “Non possiamo spoilerare troppo, ma ci vedremo in inverno” dice Plant con uno sguardo sornione. Felici dei risultati degli ultimi mesi, i La Sad guardano anche alla nuova scena punk, quei ragazzi che anche grazie a loro stanno muovendo i primi passi in questo genere: “Sì, li stiamo tenendo d’occhio…tanti di loro hanno suonato con noi nel Summersad Tour, e sono bravi” aggiungono. Punk, sì. O meglio: dei romantici del punk, amano anche definirsi Theø, Plant e Fiks che, per questa ultima data live, hanno chiesto a tanti amici di venire. Tra questi anche Riccardo Zanotti, con cui hanno scritto il brano di Sanremo, ma anche Rettore, Naska. Persone che hanno creduto nei La Sad dall’inizio: “Mai dimenticarsi di chi ci è stato accanto dal giorno zero” ci dicono. Ed è uno dei tanti messaggi che danno ai loro fan, entusiasti di rivederli dal vivo. Il concerto? Forte, e soprattutto vero. Come loro, e il loro coloratissimo punk.