1/14

Nonostante i timori per la pioggia, il Ballo in Bianco è stato un successo come gli scorsi anni. L’evento clou di OnDance, la grande festa della danza ideata da Roberto Bolle, si è tenuto nella ormai classica location del sagrato di Piazza Duomo a Milano. Una festa (condotta per la diretta tv dell'attrice Cristiana Capotondi) che ha visto protagonisti circa 2000 ballerini e ballerine vestiti di bianco e provenienti da scuole di danza di tutta Italia

GUARDA IL VIDEO: Roberto Bolle e il Ballo in Bianco in Piazza Duomo a Milano